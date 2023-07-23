

▫️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса. На пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены.



▫️ В течение суток вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.



▫️ На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены четырнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Майорск, Веселое, Водяное, Северное и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое и Белогоровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили до 370-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, двадцать четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика». Также уничтожены три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки Донецкой Народной Республики.



▫️ На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» в течение суток отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Площанка, Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. Также, в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

▫️ Потери противника на данном направлении составили более 130-ти украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

▫️ На Запорожском направлении действиями подразделений группировки и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области.

▫️ В районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.

▫️ Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160-ти украинских военнослужащих, семь танков «Leopard», пятнадцать боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты «Bradley», пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравневое, Кисловка, Орлянка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 104-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.

▫️ Также, поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Нововодяное Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатая ракета Storm Shadow. Кроме того, уничтожено двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Ольшана, Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка, Оборотновка, Приволье, Николаевка, Тополевка Луганской Народной Республики, Опытное, Новопетриковка, Липовое, Трудовое, Соледар, Еленовка Донецкой Народной Республики, Новое, Зеленополь, Переможное, Куйбышево, Пологи Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 243 вертолета, 5197 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10854 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5573 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11848 единиц специальной военной автомобильной техники.