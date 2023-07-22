

▫️ По подтвержденным данным, 6 июля, в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников.

Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.

▫️ Вооруженными Силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины.



В течение суток вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.



▫️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены четырнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Веселое и Ясногорка Донецкой народной республики, поражены скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также два полевых лагеря иностранных наемников.

В районах населенных пунктов Новгородское и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.

В ходе боев, за сутки уничтожено более 280-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также три гаубицы Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям 21-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ковалевка Луганской Народной Республики, Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Также, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательная группы.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 170-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» в течение суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Урожайное и Приютное Донецкой Народной Республики.

Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Приютное Донецкой Народной Республики.



▫️ На Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки и огнем артиллерии пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Луговское и Марфополь Запорожской области.

В районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника на данных направлениях составили до 190 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», артиллерийская система М777 производства США и гаубица «FH-70» производства Великобритании.

▫️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 94-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 117-ти районах.

В населенном пункте Гончаровское Черниговской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

Кроме того, на авиабазе «Канатово» воздушных сил Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива.



Средствами противовоздушной обороны перехвачено пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также одна крылатая ракета «Storm Shadow».



Также за сутки уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Горловка, Новобахмутовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики, Преображенка, Новопокровка, Нестерянка Запорожской области и Садовое Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5169 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10811 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11803 единицы специальной военной автомобильной техники.

