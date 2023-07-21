

▫️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.



В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.



▫️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дылеевка, Белая Гора и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Разлив и Выемка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны.

В ходе боев за сутки уничтожено до 185-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Новоегоровка, Райгородка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Общие потери противника составили более ста украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. В районе населенного пункта Приютное Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

▫️ На Запорожском направлении действиями подразделений и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Ровнополье Запорожской области.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 175-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



▫️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Фиголевка, Калиново, Загоруйковка, Тимковка и Красное Первое Харьковской области.

В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

За сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Золотаревка, Краснореченское, Шипиловка, Сватово Луганской Народной Республики, Артемовск, Бахмутское, Мариуполь, Ключевое Донецкой Народной Республики, Гусарка, Чапаевка, Романовское и Малые Щербаки Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5154 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10789 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11787 единиц специальной военной автомобильной техники.