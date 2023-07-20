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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 20 июля 2023 г.)

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▫️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска Одесской области.

▫️ Кроме того, в районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

▫️ Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Дылеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боев уничтожено более 210-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и «Мста-Б».

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Серебрянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической  и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск уничтожена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

▫️ На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» в течение суток отражены две атаки противника северо-западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.

▫️ Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

▫️ За сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.


▫️ На Южно-Донецком направлении слаженными действиями группировки войск «Восток» отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

▫️ На Запорожском направлении нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Лобковое Запорожской области.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Чаривное и Мирное Запорожской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ Потери противника на данных направлениях составили  до 170-ти украинских военнослужащих, шесть танков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 94-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 103-х районах.

▫️ В районах населенных пунктов Авдеевка и Торское Донецкой Народной Республики поражены узел связи  110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления  63-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Залиман Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Старомлыновка, Орлинское, Васильевка Донецкой Народной Республики, Водяное, Константиновка, Токмак Запорожской области, Новая Каховка и Подстепное Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов,  10776 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11767 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/28477
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