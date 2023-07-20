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Использование танкеров для атаки на Крымский мост

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Схема атаки на Крымский мост с использованием морских беспилотников по данным хакерской группы RаHDit

беспилотные катера могли запустить с двух танкеров Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Одно из судов дрейфовало в 100 километрах от Новороссийска за несколько дней до теракта на Крымском мосту. Второй танкер находился южнее. Спустя время танкеры встретились в море.
Как считают хакеры, в этот момент с одного из танкеров беспилотные катера перегрузили на другой, а для управления дронами использовали еще одно судно, которое находилось в море недалеко от Крымского моста.



Данный сценарий указывал как возможный в прошлом августе https://colonelcassad.livejournal.com/7787523.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8505401.html
Метки: беспилотники, дроны, крым, Крымский мост, хакеры, черное море
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 8930 7424
    Женечка 20 июля 14:12

      Как говаривал В.И. Ульянов: “Херню нести легче, чем бревно”.
      А точно нужно быть хакером, чтоб проанализировать открытые данные? Им бы еще флайрадар открыть в браузере, тогда вообще всем спецслужбам кабздец настанет. А вот настоящие хакеры перехватили бы управление и направили эти танкеры прямиков в турецкий берег.

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      • 30070 25520
        маринаЖенечка 20 июля 17:05

          Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур, комментируя обвинения Москвы по поводу подрыва Крымского моста, заявил, что так его страна оказывает помощь Киеву.

          «Мне льстит тот факт, что президент Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся»,— сказал Мур.https://alexandr-palkin.livejournal.com/12240517.html-более подробно о работе хакеров

          • 25437 23647
            жора шаповмарина 20 июля 17:32

              Пора на Биг Бене часы сломать.

            • 8930 7424
              Женечкамарина четыре часа назад

                Всё верно, ни разу не скрывали и даже вслух озвучивали ещё до начала боевых действий свои намерения, что будут поддерживать хохлов до конца. Вопрос возникает: а наши на что рассчитывали? Что те блефуют? Что ничего страшного, главное ввязываться в бой, а там разберёмся? Нужно было всё решать в первые месяцы, пока из западных поставок были только броники, каски и аптечки. А позже они уже каналы наладили. Чего уж теперь говорить…

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