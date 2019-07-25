Новости Украины и Новороссии 25 июля 2019

Азаров проанализировал итоги выборов в Верховную Раду

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Ежедневное отдаление Украины

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Азаров: Выйдет ли генпрокурор Луценко из отпуска или он ушёл навсегда?

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НАТО планировало вторжение в Донбасс из-за сбитого Боинга

Немецкий журналист опроверг выводы международной группы по расследованию крушения малайзийского лайнера и раскрыл сенсационные подробности, сообщает KP.RU.

разу стоит оговориться, что это не очередные измышления повернутого на конспирологии диванного пинкертона. Независимый немецкий журналист Макс ван дер Верфф в течение пяти лет вел собственное расследование. И в своем фильме он фактически опровергает версию объединенной следственной группы (ОСГ) о причастности России к трагедии, основываясь на показаниях официальных лиц Малайзии, в том числе тех – кто непосредственно вел расследование. В первую очередь – это малазийский премьер-министр Мохамад Махатхир и полковник Мохамад Сакри, ответственный за расследование гибели Боинга в Совете национальной безопасности Малайзии.

Как пишет автор популярного блога ZeroHedge Джон Хелмер, в фильме звучат показания правительства Малайзии по поводу фотографий, видеороликов и аудиопрослушки, которыми все это время манипулировала СБУ. При этом официальные власти страны впервые рассказывают о том, что в течение первой недели после крушения лайнера США пытались организовать военную операцию НАТО на востоке Украины. Под благовидным предлогом спасения обломков самолета и останков тел. Но фактически эта атака была направлена на разгром ополчения ДНР и даже борьбу с российским Крымом.

Так, по словам Мохамада Махатхира, официальные лица США, Голландии, Австралии и НАТО инициировали план по вводу девятитысячного военного контингента в зону боевых действий. Однако резко против этого выступила Германия, и операция была свернута. Но, несмотря на это, австралийцы отправили отряд специального назначения в 200 человек в Нидерланды, а затем в Киев.

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Они не позволяли нам быть вовлеченными в расследование с самого начала, – признается премьер Малайзии. – Это несправедливо и необычно. Мы видим, что они не ищут причины трагедии и кто за нее ответственен. Они просто решили, что это должна быть Россия. Мы такую позицию принять не можем.

Полковник Мохамад Сакри рассказал, что его группу, прибывшую в Киев, американцы всеми правдами и неправдами пытались не допустить в район крушения МН17. В Донецк он попал тайно, где встретился с на тот момент главой республики Александром Бородаем, который и передал офицеру черные ящики. Самописцы, к слову, у полковника Сакри сначала пытались забрать представители ОБСЕ, а затем выкрасть сотрудники американского ФБР. Но он сохранил их для следствия. Впрочем, их расшифровок мы не увидели до сих пор.

Зато Киев представил миру прослушку, которая якобы доказывает причастность лидеров ополчения к крушению Боинга. И мир, в большинстве своем, это охотно проглотил. Макс ван дер Верфф же отправился с этими пленками в малайзийскую фирму OG IT Forensic Services, специализирующейся на анализе аудио, видео и цифровых материалов для судебных разбирательств. И (вот ведь сюрприз!) оказалось, что в записях присутствуют все виды манипуляций, которые можно придумать – от качественного монтажа до грубых склеек.

Побывал Макс ван дер Верфф и на самом месте крушения, где поговорил с местной жительницей Валентиной Коваленко, которую британская BBC назвала «Уникальным свидетелем» запуска ракеты. И женщина показала совсем не то место, что отмечено в отчете ОСГ.

Журналист Макс ван дер Верфф в течение пяти лет вел собственное расследование катастрофы “Боинга” .Фото: YOUTUBE

- Мы специально попросили ее указать именно то направление, откуда взялась ракета, – поясняет немецкий журналист. – Затем я дважды показал ей место по версии ОСГ, спросив – не могла ли ракета быть запущена оттуда. Она твердо ответила, что с той стороны не видела ни запуска, ни шлейфа. Обратите внимание, что место запуска находится менее чем в двух километрах от ее дома и сада. BBC пропустила эту важную часть ее показаний.

Еще бы, ведь в том месте в июле 2014 года располагались украинские войска. А это идет вразрез общепринятой на Западе версии.

«На закуску» Макс ван дер Верф демонстрирует интервью с Евгением Волковым, которого представляет как бывшего диспетчера ВВС Украины. Он проливает свет на причины, по которым украинская сторона так и не представила, в отличие от России, свои данные объективного контроля. По официальной версии Киева, которое, естественно, все поверили, в момент атаки на Боинг украинские радары не работали. Однако Волков заявил, что в Чугуеве(в 200 км от места падения) работали сразу три радара, потому что с этого аэродрома бомбардировщики вылетали на боевые задания. Диспетчер уверен, что радиолокационные записи о месте и времени ракетной атаки MH17 были сделаны и хранятся до сих пор: «На Украине они есть».

Документальный фильм про крушение боинга MH17

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Зеленский уже собрался на встречу с Борисом Джонсоном

Не успел Борис Джонсон занять пост премьер-министра Великобритании, как Владимир Зеленский уже собрался встретиться с ним. А посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко даже рассказала о том, когда именно это случится. В эфире «Радио Свобода» она заявила, что подготовка к встрече президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном будет «усилена» после того, как Лондон завершит процедуру Brexit. «Мы хотели бы организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будем делать все для того, чтобы организовать полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами», — сказала Галибаренко. Джонсон не раз делал откровенно русофобские, пропитанные западной пропагандой заявления в адрес России и дважды посещал Украину, будучи министром иностранных дел Великобритании. «Он знает о нашей специфике, знает о вооруженном конфликте с русскими, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку», — подчеркнула посол. Читайте также: Скандал: Слиты кадры выступления Вакарчука перед российскими бизнесменами (ВИДЕО)

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В Германии объяснили, почему украинцы дважды сказали Зеленскому «да»

За всю историю Украины ни одна партия не получала столько мест в Верховной раде, как «Слуга народа» Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Die Zeit. И это притом что кандидатов в партию украинского президента частично «отбирали на кастингах» и в спешке не подвергали тщательной проверке. Более того, они никогда не были депутатами парламента, да и вообще, среди них много незнакомцев, отмечает автор статьи Алиса Бота. Почему же украинцы голосуют за таких новичков, задаётся вопросом журналистка Die Zeit. «Потому что 41-летний Владимир Зеленский никогда не имел ничего общего с политикой, как, собственно, и его партия, — поясняет Бота. — И опять украинцы прировняли неопытность к непорочности». Даже в одномандатных округах «новым лицам» удалось взять верх над «местными знаменитостями». По сути, украинские избиратели проголосовали за бренд «Зеленский», который «завлекал обещаниями начать всё сначала», считает автор статьи. И действительно, признаёт журналистка немецкого издания, Владимир Зеленский может «отважиться на новое начало»: фундамент для этого у него есть, ведь у его партии в парламенте теперь большинство мест, и ей не придётся создавать никаких коалиций. «Тем самым Зеленский, однако, взвалил на себя колоссальную ответственность. Надежды украинцев на то, что хоть что-то изменится к лучшему, очень велики. Как, впрочем, и их нетерпение», — подчёркивает Бота. Читайте также: Скандал: Слиты кадры выступления Вакарчука перед российскими бизнесменами (ВИДЕО)

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Украина изменилась: События развиваются стремительно, грядут громкие аресты и движение к миру

Как говорится, добро пожаловать в новую реальность. Парламентские выборы состоялись. Украинцы на 80% изменили состав Рады. Ближайшие 5 лет им придется уживаться с актёрами словесного жанра, певцом и мародером. Все обсуждения ведутся на базе экзит-полов и предварительных результатов выборов. Более точная информация станет известна в начале августа. По предварительным данным, лидером парламентской гонки оказалась партия «Слуга народа». Более того, впервые в истории Украины в Раде формируется большинство без всяких коалиций, одной партией. «По данным, которые имеются сейчас, „Слуга народа“ получает около 123 мест в парламенте. Плюс 128 — по мажоритарке. И здравствуй, фракция из 251 человека! Напомню, для принятия решения в Раде необходимо 226 голосов. Так что запас прочности неплохой», — отметила Армина, ведущая передачи на канале «Klymenko Time». «Сейчас, по сути, вопрос переходит в другую качественно новую плоскость: получит ли власть Зеленского возможность голосовать конституционным большинством?» — сказала девушка. Для этого надо заручиться поддержкой всего 59 дополнительных депутатов. «Если для этого придётся объединиться, то скорее всего выбор падет на коллегу по цеху „Голос“. Может еще подтянет Тимошенко — у нее людей будет побольше, чем у Славы. Но Зеленский-то у нас хочет объединиться только с новыми. Может, напомнить ему про Вакарчука в Раде по списку партии Ющенко?» — поинтересовалась ведущая. У Тимошенко где-то 7,5–8% голосов, 23 депутата в Раде плюс три по мажоритарке. Итого — 26. Вывод: Юлия Владимировна феерически стабильно провалила очередные выборы. Прогресс отсутствует. «Тот же результат, что и на парламентских выборах 2014 года. Даже за Порошенко проголосовало больше людей. Опять как и в первом туре выборов президента», — заметила она. А вот показатели «Евросолидарности» Порошенко — это просто сюрреализм. Но они не отменяют создание фракции числом около 30 человек. «Свой конец Петр Алексеевич немного оттянул. Теперь основная часть деятельности „Европейской солидарности“ будет посвящена защите от уголовного преследования как официального главы фракции, так и ближайшего бизнес-окружения Порошенко», — подчеркнула журналистка. Его главные соучастники — Грановский и Кононенко не сумели пролезть в Раду по мажоритарке. На 94 округе Кононенко набрал чуть больше 14 процентов и его с удвоенным результатом опередил журналист «1+1» и блогер Александр Дубинский. А Грановский на 169 округе с результатом в 15% в чистую проиграл кандидату от «Слуги народа» Александру Куницкому, который набрал более 48% на округе 64. Пролетел и скандальный депутат Сергей Пашинский. В последние годы его связывали с рейдерским захватом кондитерской фабрики в Житомире, скандалами с закупкой техники для армии по завышенным ценам, трудоустройством сына в «Спецтехноэкспорт», а еще со стрельбой по людям. «В новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу обезоруженному жителю пригорода Киева Вячеславу Химикусу якобы «в целях самообороны» — напомнила ведущая. Это еще не говоря про расстрелы на майдане, там отдельная история. Одним словом, опасный парень! «Возможно, за это его и полюбила Татьяна Черновол, которая, к слову, баллотировалась от партии „Европейская солидарность“ и идет 27 номером. Так что в новый парламент не проходит», — сказала девушка. Останется парламент и без главного радикала Олега Ляшко, который шел по партийному списку своей Радикальной партии. Она набрала около 3% голосов и не проходит в парламент. Сергей Лещенко, Борислав Береза, Евгений Червоненко, Сергей Кивалов, Елена Бондаренко, Валерия Мураева, Сергей и Дмитрий Добкины, Борис Колесников, Сергей Сивохо, Владимир Кистион и певица Анастасия Приходько также пролетели с попаданием в парламент. Интересна ситуация с выборами на неподконтрольных территориях Донбасса. В так называемой «Луганской области» экс-глава Луганской и Закарпатской областных администраций Геннадий Москаль проиграл на выборах в 106 округе. Не попадает в парламент и Надежда Савченко. За нее и проголосовали только восемь человек на 51 округе в Донбассе. Это почти один процент. На данный момент на округе, в который входит подконтрольная Украине часть Горловки, включая Зайцево (горловская агломерация) и часть Артемовского района, подсчитано 100% голосов. «Очень много людей, напомним, не смогли проголосовать на этом участке из-за того, что почти весь день КПП „Майорское“ стоял перекрытым и люди просто не смогли приехать и отдать свой голос», — пояснила такое малое количество голосов ведущая влога. Нардепа Савченко обошел лидер общественной организации «Никто кроме нас» самовыдвиженец Александр Ковалёв. Чтобы победить, ему хватило всего 220 голосов — это 33,3% проголосовавших. «Не контрабандист Веселкин из обоймы Порошенко. И за это спасибо», — выразила свое мнение влогер. А вот как описала ситуацию с выборами на округе представительница штаба одного из проигравших кандидатов Ольга Маштакова: «Почти месяц у нас это была работа в полях, обход жителей, знакомства, коммуникации, донесение позиции, дела, направленные на создание общих пространств, практически как в „теории разбитых окон“. Почти месяц у победителя — это пьянки, раздача зерна, кроссовок, пиццы, концерты, удовлетворяли похоть с местными женщинами и параллельно раздавали бабло». «Такие дела», — сказала Армина. «Теперь будем наблюдать, как изменится жизнь округа с новым мажоритарщиком». Среди хороших новостей — в Черкасской области «водочная королева» Людмила Русалина, которая незаконно зарегистрировалась кандидатом, подкупала людей, покрывала нападения на журналистов и является рейдером, пролетела мимо парламента. С большим отрывом ее обошел кандидат от «Слуги народа» Александр Скичко. «При таком провальным результате ни одна фальсификация не поможет», — подчеркнула Армина. Определенная картина уже сложилась. Сейчас события начнут развиваться очень быстро. В августе начнет работать новая Рада, в августе-сентябре — новое правительство и силовики, а в сентябре-октябре возможны первые резонансные задержания и попытки в продвижении темы мира. Результаты еще не точные, но глобально ситуация уже вряд ли изменится. Читайте также: Угроза полномасштабной войны: Россия и Украина делают срочные ходы

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Украину порабощают, нужно срочно остановить войну! — Лазарев (ВИДЕО)

Украина может обойтись без кредитов МВФ. Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne выразил украинский политолог Александр Лазарев. По его словам, только деструктивные политики заявляют о том, что это невозможно и что это «жизненно необходимо» стране. Международный валютный фонд — это механизм национальных организаций по контролю и зачистке рынков и это нужно понимать, считает эксперт. «Международный валютный фонд дает кредит государству, в котором все плохо, под низкие проценты и заведомо понимает, что в режиме кризиса мы просто не сможем отдавать эти деньги, — пояснил Лазарев. При этом он отметил, что МВФ не дает деньги. «Они (деньги — прим. РВ) с одного счета Соединенных Штатов Америки перекатываются на другой, а под это другие кредиторы нам что-то выписывают», — сказал политолог. «Мы подписываем некоторые условия, но отдавать деньги не можем априори, потому что ни МВФ, ни другие международные организации или кредиторы не заинтересованы в развитии нашей экономики, нашей индустрии», — добавил он По мнению украинского политолога, украинское государство не только не имеет возможности пользоваться международными рынками сбыта, но вынуждено отказываться даже от своих исторических и природных. «Западным кредиторам деньги от нас не нужны», — уверен эксперт. «Нужны в первую очередь ресурсы и политическое влияние на определенной территории, они так работают по всему миру», — добавил он. Украинскому населению не объясняют, что в государственном строительстве первична именно экономика. И в этом есть проблема, считает Лазарев. «А ключ от решения экономических проблем лежит именно через решение мира, через урегулирование кризиса в Донбассе», — подытожил украинский политолог . Читайте также: Украинский шок: СМИ США рассказало, как многие моряки ВМСУ отказались выполнять приказ о Керченской провокации (ВИДЕО) На видео с 00:10:20

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Почему украинцы не выбирают того, от кого будет больше пользы?

Заслуженный журналист, политолог Дмитрий Джангиров прокомментировал результаты состоявшихся на Украине парламентских выборов. «Вижу в ленте немалое число стенаний: мол, такой матерый человечище (перечисление регалий и добрых дел для округа и страны) проиграл на округе хрен-знает-кому (упор на непрестижную работу или, вообще, статус безработного) от Слуги Народа… И — в том или ином виде — сентенция: «Неужели они думают, что избранный ими депутат принесет им пользы больше, чем проигравший кандидат?!» В такой формулировке ситуация, действительно парадоксальная. Но… представьте себе, что украинский избиратель выбирает не по принципу «от кого больше пользы», а по принципу «от кого меньше вреда». Тогда выбор хрен-знает-кого вполне логичен… Кстати, думаю, что обобщенный украинский избиратель, наученный обобщенным опытом так обобщенно и голосует». Читайте также: «Быдло галичанское!»: жительница ЛНР шокировала украинских пропагандистов (ВИДЕО)

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Украинцев массово грабят: мошенники приносят людям фальшивые деньги прямо домой (ВИДЕО)

На Украине массово грабят людей. Фальшивомонетчики приходят к украинским гражданам прямо домой и предлагают им фальшивые деньги. Украинский канал ICTV показал сюжет о том, как люди становятся жертвами мошенников. Один из таких случаев произошел в украинской столице. Жителям Киева рассказали легенду о том, что в стране проходит финансовая реформа, в связи с чем старые купюры меняют на новые. И люди без всяких подозрений отдавали свои деньги, даже не догадываясь, что взамен им всучили фальшивки. Такая же ситуация в Одессе. В местном банке заметили неладное, когда пожилая женщина попыталась оплатить коммунальные услуги. Она пояснила, что на днях ей принесли пенсию. То, что она с «сюрпризом», выяснилось уже потом. В банке фальшивые деньги конечно же изъяли. Вряд ли человек сможет получить компенсацию, считает бывший следователь Руслан Сушко. «Это очень сложный механизм, потому что нужно будет доказать, что фальшивые деньги, которые были изъяты у пенсионерки, были выданы именно тем почтальоном. А та почтальон скажет выдала пенсию, а деньги были другие. Как доказать, что это те самые деньги? Никак!» — сказал он. Адвокаты советуют в этом случае подавать заявление в суд. Возможно, тогда пострадавшему лицу удастся вернуть свои деньги. «Если орган досудебного расследования доведет дело до окончания и направит жалобу в суд, то тогда лицо, которое признано виновным в рамках уголовного производства, будет обязан компенсировать ущерб, нанесенный потерпевшему», — отметил в интервью украинский адвокат Юрий Рожков. По словам эксперта по финансам Олега Пендзина, больше всего шансов попасть в неприятную ситуацию с фальшивыми деньгами в тех местах, где меньше всего контроля за их качеством. «Это как правило бывает в точках быстрого питания. Часто они встречаются на продовольственных рынках. Были случаи и на автозаправках», — отметил он. Чаще всего подделывают купюры достоинством в 500 и 100 гривен. Реже — 200 и 50 гривневые купюры. Чтобы их выявить, одного желания недостаточно, придется постараться. «Есть достаточное количество степеней защиты для купюр, которые выпускает украинский нацбанк: водные знаки, скрытая полоска, это и скрытые цифры с номиналом купюры, которые можно рассмотреть при наклоне купюры под определенным световым углом. Они отличаются на ощупь, по звуку, когда их мнешь, на вид», — пояснил финансовый эксперт. Особую осторожность стоит проявить, когда меняете деньги. Надежнее выбрать крупный банк, чем пользоваться услугами «менял» на улице или обменников. «Дешевле не значит выгоднее», — предупредил украинцев Руслан Сушко. «В таких случаях всегда есть риск попасть в неприятную ситуацию». Те, кто каким-то образом пострадали от действий мошенников, должны сразу обращаться в полицию. После — в банк. По словам адвоката Юрия Рожкова, чтобы доказать, что купюра фальшивая, нужно обратиться в отделение банка. «Банк изымает эту купюру, составляет соответствующий акт, что была изъята купюра по такому-то номеру», — пояснил он. Таким образом с человека снимаются все подозрения во время расследования. От подделок никто не застрахован, но выход: пользоваться банковскими картами, а не наличными. Это уж точно 100 процентная защита от того фальшивых купюр. Читайте также: Скандал: Слиты кадры выступления Вакарчука перед российскими бизнесменами (ВИДЕО)

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Украина потеряет более трети рабочей силы в ближайшие десятилетия

Более трети рабочей силы потеряет Украина до 2050 года, ведь население страны сокращается и стареет. Такие данные демонстрирует обширное исследование Международного валютного фонда. К 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году падение достигнет 30%. Среди всех стран Центральной и Восточной Европы хуже ситуация только в Латвии и Болгарии. Население Украины неуклонно сокращается, молодежь уезжает за границу, рождаемость не перекрывает этих потерь и средний возраст украинца постоянно растет. В общем такая ситуация во всех странах центра и востока Европы, исключение — Турция, имеет отрицательную динамику. Как решают вопрос? К примеру, Чехия, Польша и Словакия упрощают процедуры для трудовых мигрантов. Именно ими они перекрывают нехватку рабочей силы и как источник трудовой миграции рассматривают именно Украину. На Украину трудовые мигранты не едут. Поэтому укрианским работодателям МВФ советует активнее брать на работу сотрудников старшего возраста — это 55 лет и старше. Но все же большинство украинских компаний ищут молодых. Львиная часть вакансий на сайтах по поиску работы, где черным по белому написано: возраст — до 35. Читайте также: Один против четверых: срок за защиту от нападения банды армян — подробности скандального дела

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У Зеленского хотят ввести «гражданскую конфискацию» незаконных активов

Кандидат в народные депутаты от Слуги народа, член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская предложила ввести «гражданскую конфискацию» незаконных активов. Об этом сообщает Укринформ в среду, 24 июля. По ее словам, первоочередные антикоррупционные инициативы, которые должна принять Верховная рада 9-го созыва — введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников. «Среди первоочередных инициатив — это необходимость сфокусировать антикоррупционный суд на дела топ-коррупции. Например, бывшего главы Государственной фискальной службы и т. д. Поэтому среди первого — антикоррупционный суд должен быть сфокусирован на делах топ-коррупции», — заявила Красносельская. Также по ее словам, среди антикоррупционных инициатив Слуги народа — возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. «Мы все видим, что ввело НАПК, свою так называемую автоматическую проверку деклараций, которая в действительности автоматической не является. Соответственно, наш план перезагружать НАПК — один из первых шагов, выбирать нового одного ответственного руководителя по процедуре, схожей с подбором судей Антикоррупционного суда», — заявила она. Кроме того, Красносельская подчеркнула, что эти шаги должны внедряться параллельно с Антикоррупционной стратегией на 2019–2023 годы. «Могу проинформировать, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который собирался на прошлой неделе, уже определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года», — проинформировала Красносельская. Напомним, ранее стало известно, чем займется Рада в первый день. Также сообщалось, что Слуга народа может получить рекордное число мест. Читайте также: «Быдло галичанское!»: жительница ЛНР шокировала украинских пропагандистов (ВИДЕО)

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«Самые позорные выборы!»: Ляшко обозвал Зеленского «пародией на диктатора»

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, не попавший со своей политсилой в новый состав Верховной Рады, обратился к народу Украины с пафосным воззванием, назвав итоги прошедшего голосования «позорными». «Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора (Зеленский — прим. РВ) получила всю власть, однако за все ответит очень скоро», — негодует Ляшко. «Я и наша команда — в оппозиции к Зеленскому и его всевластию! Мы никуда не идем и не прекращаем борьбу за Украину. Присоединяйтесь», — добавил радикал-неудачник, партия которого набирает около 4% голосов избирателей и остаётся за бортом большой политики на ближайшие годы. Читайте также: Савченко сделала неожиданное заявление об Александре Захарченко и его убийстве (ВИДЕО)

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Демонтаж Кличко

Демонтаж Кличко

Специально для "Аналитической Службы Донбасса" http://asd.news/articles/persony/demontazh-klichko/ – цинк

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MH-17. Призыв к справедливости

На прошлой неделе состоялась премьера документального фильма "MH-17. Призыв к справедливости" посвященного гибели малазийского "Боинга". Фильм снял голландский режиссер фон дер Верфф и построен вокруг данных предоставленных официальными лицами Малайзии.А там, а там…Если вкратце, то фильм прямо обвиняет организаторов расследования в массовых фальсификациях доказательств, в интересах обвинения России в гибели лайнера. https://expert.ru/2019/07/24/mh-17/ – цинкСобственно, линия премьер-министра Малайзии была очевидна еще весной – он ясно дал понять, что голландское расследование ангажировано и не устраивает Малайзию. Вполне естественно, что это облегчает работу России по дискредитации данной "комиссии", которую даже один из ее участников обвиняет в фальсификациях и ангажированности.На русском пока фильма нет, но видимо скоро будет. Как будет на русском, выложу отдельно.Разумеется, эти как факты, как и многие другие до этого, на западе предпочтут не заметить, так как если факты противоречат версии "во всем виновата Россия", то тем хуже для фактов.

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