Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч» в свойственной хлёсткой манере поделился мнением о процессе искоренения русского языка на Украине, проведя историческийу экскурс.

«Начальство нынешнее украинское надувается от гордости, как жаба на болоте, проводя, как ему кажется, возрождение и укоренение национальной культуры. Чтобы русского языка на Украине в помине не было, да и всех остальных, на которых национальные меньшинства у себя говорят. Ни в школах. Ни в СМИ. Нигде вообще. По-нацистски упорно, даже упёрто, как у бандеровцев и в войну было принято. Уничтожать поляков, чехов, евреев и цыган — значит под корень. Ну, заодно и многих других вырезали, тех же львовских армян. А чего они такие чернявые? Мало ли, что они со Средневековья там живут! Больше не будут.

Теперь не режут — но это пока. Зато бомбят и обстреливают — тот же Донбасс. Диверсии на территории Новороссии и Крыма организуют…

Чистой воды европейцы, старого образца, как в Третьем рейхе было заведено. И с американской крышей.

Между тем, придумали всё это не они. И даже не нацисты, как бы их нынешним последователям в Киеве обидно не было. Это в старые времена, под конец Гражданской войны и вплоть до начала Голодомора, украинское советское начальство баловалось. В соответствии с директивами партии и правительства. Как и Кравчук действовал, когда в Беловежской Пуще решающий гвоздь в гроб Советского Союза вогнал, собака старая.

В апреле 1923 года XII съезд РКП (б) объявил КОРЕНИЗАЦИЮ официальным курсом партии в национальном вопросе. В том же месяце VII конференция КП (б)У заявила о политике украинизации, что украинские ЦИК и Совнарком сразу же оформили декретами.

Было принято решение об украинизации госструктур и предприятий, которую планировалось закончить до 1 января 1926 года. Ну, со сроками у нас всегда перекосы были. Такое громадьё было планов, не успевали. Даже на Украине не всех нацменов в войну прикончили, хотя так старались…

Все рабочие и служащие предприятий и учреждений были обязаны выучить украинский язык под угрозой увольнения с работы. „Подтвердить, что на службу можно принимать только лиц, владеющих украинским языком, а не владеющих можно принимать только по согласованию с Окружной комиссией по украинизации“.

Р-401 оп.1, дело 82 Президиум Луганского Окрисполкома: „Подтвердить сотрудникам, что неаккуратное посещение курсов и нежелание изучать украинский язык влечет за собой их увольнение со службы“.

Много ещё таких дел сохранилось. Читать — не перечитать.

В июле 1930 года президиум Сталинского окрисполкома принял решение „привлекать к уголовной ответственности руководителей организаций, формально относящихся к украинизации, не нашедших способов украинизировать подчинённых, нарушающих действующее законодательство в деле украинизации“. Украинизировались газеты, школы, вузы, театры, учреждения, надписи, вывески…

В Одессе, где учащиеся-украинцы составляли менее трети, были украинизированы все школы. В 1930 году на Украине оставалось только три большие русскоязычные газеты.

Так что зря Порошенко так собой гордился и Зеленский зря гордится. Они со всеми своими прихвостнями ничего особо нового не придумали. Да и вообще, что в этом мире новое? Всё уже было, как Экклезиаст говорил. Так что и порядок на Украине известно, как наводить. По каждому городу и каждой деревне известно. Как их брать, что с местными бандитами делать, как националистов зоологических, одуревших от собственного величия, из страны вышибать, вместе с теми, кто к ним примкнуть успел, — пока чего не натворили. Они там только-только себя в безопасности почувствовали.

Ну, в прошлые разы тоже так было. Немцы крышевали, Антанта, потом, в Отечественную опять немцы… Давить их пора. Давно заслужили».

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