Новости Украины и Новороссии 13 сентября 2020
- 05:00 В Германии предсказали жёсткий ответ России на вердикт ЕСПЧ по делу «Боинга» MH17.
- 02:30 Порошенко и Зеленский зря надуваются от гордости за искоренение русского языка, — Сатановский.
- 00:00 «Это было долго, но это было быстро»: Зеленский похвастался решением проблемы со скандальным танкером в Одессе.
- Вчера 22:40 США намерены ввести санкции против Юрия Луценко, — источник.
- Вчера 21:00 В истории с «вагнеровцами» Украину пытались втянуть в геополитику, — генпрокурор.
В Германии предсказали жёсткий ответ России на вердикт ЕСПЧ по делу «Боинга» MH17
C момента крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом прошло уже более шести лет. За эти годы интерес мировых СМИ к процессу расследования значительно утих и он освещается ими уже не столь активно.
Недавно прошло ещё одно заседание, на котором состоялись слушания адвокатов потерпевших. Об этом написало немецкое издание Heise.
Журналисты сделали акцент на том, что общественность и масс-медиа больше не проявляют интереса к гигантскому процессу.
Важно подчеркнуть, что, согласно судопроизводству, Российская Федерация не выступает в роли ответчика. Обвинения были предъявлены четырем людям, которые могут быть причастны к катастрофе.
Несмотря на это, факт их вины будет доказать весьма непросто. Сегодня расследование берет в расчет достаточно сомнительные доказательства и не может точно ответить на ряд важных вопросов. В том числе до сих пор не проясняется роль украинских властей, которые не стали блокировать для полетов воздушное пространство над зоной боевых действий. Ещё один важный момент: до сих пор не дано объяснение попыткам разведки Украины манипулировать фактами в своих интересах. С большой долей вероятности именно это стало причиной подачи голландским правительством иска против РФ в ЕСПЧ.
Выяснилось, что некоторые родственники погибших намерены требовать денежную компенсацию за случившееся с их близкими. Адвокат Арлетт Шейнс подчеркнула, что суть претензий связана с желанием родственников жертв катастрофы добиться справедливости, а не получить материальные выгоды. Однако авторы издания убеждены, что юрист лукавит и пытается скрыть истинные мотивы своих действий.
«Это кажется сомнительным, поскольку юристы, естественно, заинтересованы в том, чтобы им платили за работу <…> Иски о возмещении ущерба еще не подавались, но в случае их рассмотрения может быть применено законодательство Украины, так как именно там разбился самолет», — подчеркивают они.
Журналисты считают, даже в случае удовлетворения судом их требований о выплате компенсаций, денег в итоге никто не получит. Причина кроется в том, что с самого первого дня расследований сторона обвинения делает все возможное, чтобы переложить ответственность за случившееся на Россию.
Теоретически ЕСПЧ может обязать РФ выплатить компенсацию, но её ответ может быть жестким. Речь идет об отказе.
«Теоретически шанс есть, если ЕСПЧ засудит Россию, но там перспективы тоже плохие», — пришли к выводу немецкие аналитики.
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Игорь Угрев, специально для «Русской Весны»
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Порошенко и Зеленский зря надуваются от гордости за искоренение русского языка, — Сатановский
Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч» в свойственной хлёсткой манере поделился мнением о процессе искоренения русского языка на Украине, проведя историческийу экскурс.
«Начальство нынешнее украинское надувается от гордости, как жаба на болоте, проводя, как ему кажется, возрождение и укоренение национальной культуры. Чтобы русского языка на Украине в помине не было, да и всех остальных, на которых национальные меньшинства у себя говорят. Ни в школах. Ни в СМИ. Нигде вообще. По-нацистски упорно, даже упёрто, как у бандеровцев и в войну было принято. Уничтожать поляков, чехов, евреев и цыган — значит под корень. Ну, заодно и многих других вырезали, тех же львовских армян. А чего они такие чернявые? Мало ли, что они со Средневековья там живут! Больше не будут.
Теперь не режут — но это пока. Зато бомбят и обстреливают — тот же Донбасс. Диверсии на территории Новороссии и Крыма организуют…
Чистой воды европейцы, старого образца, как в Третьем рейхе было заведено. И с американской крышей.
Между тем, придумали всё это не они. И даже не нацисты, как бы их нынешним последователям в Киеве обидно не было. Это в старые времена, под конец Гражданской войны и вплоть до начала Голодомора, украинское советское начальство баловалось. В соответствии с директивами партии и правительства. Как и Кравчук действовал, когда в Беловежской Пуще решающий гвоздь в гроб Советского Союза вогнал, собака старая.
В апреле 1923 года XII съезд РКП (б) объявил КОРЕНИЗАЦИЮ официальным курсом партии в национальном вопросе. В том же месяце VII конференция КП (б)У заявила о политике украинизации, что украинские ЦИК и Совнарком сразу же оформили декретами.
Было принято решение об украинизации госструктур и предприятий, которую планировалось закончить до 1 января 1926 года. Ну, со сроками у нас всегда перекосы были. Такое громадьё было планов, не успевали. Даже на Украине не всех нацменов в войну прикончили, хотя так старались…
Все рабочие и служащие предприятий и учреждений были обязаны выучить украинский язык под угрозой увольнения с работы. „Подтвердить, что на службу можно принимать только лиц, владеющих украинским языком, а не владеющих можно принимать только по согласованию с Окружной комиссией по украинизации“.
Р-401 оп.1, дело 82 Президиум Луганского Окрисполкома: „Подтвердить сотрудникам, что неаккуратное посещение курсов и нежелание изучать украинский язык влечет за собой их увольнение со службы“.
Много ещё таких дел сохранилось. Читать — не перечитать.
В июле 1930 года президиум Сталинского окрисполкома принял решение „привлекать к уголовной ответственности руководителей организаций, формально относящихся к украинизации, не нашедших способов украинизировать подчинённых, нарушающих действующее законодательство в деле украинизации“. Украинизировались газеты, школы, вузы, театры, учреждения, надписи, вывески…
В Одессе, где учащиеся-украинцы составляли менее трети, были украинизированы все школы. В 1930 году на Украине оставалось только три большие русскоязычные газеты.
Так что зря Порошенко так собой гордился и Зеленский зря гордится. Они со всеми своими прихвостнями ничего особо нового не придумали. Да и вообще, что в этом мире новое? Всё уже было, как Экклезиаст говорил. Так что и порядок на Украине известно, как наводить. По каждому городу и каждой деревне известно. Как их брать, что с местными бандитами делать, как националистов зоологических, одуревших от собственного величия, из страны вышибать, вместе с теми, кто к ним примкнуть успел, — пока чего не натворили. Они там только-только себя в безопасности почувствовали.
Ну, в прошлые разы тоже так было. Немцы крышевали, Антанта, потом, в Отечественную опять немцы… Давить их пора. Давно заслужили».
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«Это было долго, но это было быстро»: Зеленский похвастался решением проблемы со скандальным танкером в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные власти не смогли решить проблему с затонувшим возле пляжа «Дельфин» танкером «Делфи» и поблагодарил за демонтаж судна министерство инфраструктуры, администрацию морских портов, а также других специалистов.
Об этом глава украинского государства сказал во время своего рабочего визита в Одесскую область, передает Администрация президента.
Так, Зеленский отметил, что в течение восьми месяцев владельцы судна «Делфи» не убирали затонувший танкер с одесского пляжа и не давали государству возможности провести соответствующие работы. Также он заявил, что компания не смогла предотвратить загрязнение акватории Черного моря нефтепродуктами.
«Всех поздравляю — танкера Delfi на пляже уже нет. Побороли эту историю», — сказал Зеленский.
По его словам, местные власти оказались неспособны справиться с этой проблемой. В то же время Зеленский поблагодарил министерство инфраструктуры, администрации морских портов, водолазов и спасателей, которые помогли решить проблему.
«Прошло 50 дней. Всех работ было 30 дней. Понимаю, что это долго, но в целом, если взять срок, за который государство смогло отбуксировать танкер, я считаю, что это было быстро», — считает Зеленский.
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США намерены ввести санкции против Юрия Луценко, — источник
Министерство финансов США, которое недавно наложило санкции на депутата Верховной рады Андрея Деркача из-за попыток вмешаться в американские выборы 2020 года, собираются ввести ограничения и против депутата Александра Дубинского и экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, которых считают сообщниками Деркача.
Об этом сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко со ссылкой на источники.
«В период с конца 2019 до середины 2020 он (Деркач — Ред.) проводил скрытую кампанию влияния, культивируя ложный нарратив в отношении должностных лиц США с прицелом на выборы президента Америки 2020 года с целью завершить все перед днем голосования», — говорится в сообщении Минфина США.
Информация Деркача продвигалась в западных медиа путем пресс-конференций, интервью и заявлений.
По словам Лещенко, имеется в виду пресс-конференция Деркача за 20 ноября 2019 года, в которой принимал участие Александр Дубинский.
«Это же безумие многократно транслировал и бывший генпрокурор Юрий Луценко, который, похоже, и снабжал Деркача материалами из уголовных производств для продвижения сценария Деркача в интересах России», — пишет Лещенко.
Он отметил, что санкции в адрес Луценко и Дубинского могут предполагать внесение в черный список на въезд в США, санкции Министерства финансов и другие меры воздействия.
Отметим, что официальных подтверждений информации Лещенко пока нет.
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В истории с «вагнеровцами» Украину пытались втянуть в геополитику, — генпрокурор
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что Украина действовала осторожно и в рамках закона во время событий с задержанием «вагнеровцев» накануне президентских выборов в Белоруссии.
«Когда стали развиваться эти события, было понятно, что это опять-таки случай, когда Украину пытаются втянуть, и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным. Мы действовали четко в рамках закона», — сказала Венедиктова.
Она добавила, что ходатайство о выдаче россиян было направлено Офисом генпрокурора Украины, потому что есть основания полагать, что «это преступники, которые воевали против Украины».
На вопрос, надеялась ли она на выдачу «вагнеровцев» Украине, глава ведомства ответила: «Надеялись мы или нет, мы должны это делать, и мы отработали на 100 процентов».
«У меня был разговор с Генеральным прокурором Беларуси относительно этого. Я проговорила квалификацию статьи, которую мы инкриминируем, мы были в переговорном процессе, но случилось как случилось», — отметила Венедиктова.
В то же время она заявила, что вне зависимости от того, видел ли Офис генпрокурора перспективу выдачи россиян, прокуратура обязана была сделать соответствующие шаги.
«Мы понимали, что тут будет такой привкус международной геополитики стопроцентно. И при этом ни одного государства, которое втянуто в это… Но Украина не вмешивается в дела других государств: мы остаемся в сфере уголовной юстиции», — сказала Венедиктова.
Также Венедиктова отреагировала на предположение касательно того, что история с «вагнеровцами» была разработана на Украине.
«Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство, и следствие ведется», — сказала она.
Венедиктова добавила, что ГБР расследует по данному факту не одно уголовное производство.
«Поэтому те люди, которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно, думаю, что органы досудебного следствия должны их допросить. Говорить намеками о государственных позициях, мне кажется, что, если есть информация, надо прийти и сообщить», — сказала генпрокурор.
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