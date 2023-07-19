Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. 5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5
Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. 5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5.
Итоги боев 6-го июля 1942 года усиленного 7-го танкового корпуса генерала П.А. Ротмистрова 5-й танковой армии и немецкой 9-й танковой дивизии.
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