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Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. 5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5

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Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. 5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5.
Итоги боев 6-го июля 1942 года усиленного 7-го танкового корпуса генерала П.А. Ротмистрова 5-й танковой армии и немецкой 9-й танковой дивизии.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UC_0v6iGU8A
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