Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 10 июля 1942 года. Часть 13.- Боевые действия 7-го танкового корпуса 10 июля 1942 года.- Проблемы тылового снабжения 5-й танковой армии.

Другие ролики цикла "На фланге "Блау".

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:

https://youtu.be/1ohS4UqoYA4

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:

https://youtu.be/mG-KcyaMC8E

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:

https://youtu.be/svuh8O91mk4

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:

https://youtu.be/p5IC8_zjLN0

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:

https://youtu.be/UC_0v6iGU8A

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 6:

https://youtu.be/YdQ6D10UzGM?si=RX8HB5Kde8a9KwfD

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7:

https://youtu.be/lMGuy4WBNZ8?si=aJaNtjpLubNI0snD

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8:

https://youtu.be/Hn66xBxCZ0o?si=T1mD1a40hE5rUKO9

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 9:

https://youtu.be/XndKNlBLaK8?si=uSHjKv-K_03PpSXG

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 9 июля 1942 года. Часть 10:

https://youtu.be/TvDgjDRY-C8

Действия противника против 5-й танковой армии 7 – 9 июля 1942 года. Часть 11:

https://youtu.be/rypObMVMfgU

Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-1:

https://youtu.be/EOFRaUrhGPg

Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-2:

https://youtu.be/xlJcIwGCYJE

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. 10 июля 1942 года политотдел 5-й танковой армии раскритиковал действия командиров 2-й мотострелковой бригады и 7-го танкового корпуса за допущенные ошибки в ходе наступления.

2. Несмотря на общий подъем личного состава, имели место серьезные недостатки в работе политического аппарата – не предотвращен отход частей бригады, несвоевременные донесения.

3. Представители политуправления фронта вынудили командиров 3-й гвардейской и 19-й танковых бригад наладить взаимодействие и форсировать реку.

4. Из-за несогласованности 19-я бригада атаковала в одиночку, 3-я гвардейская остановилась на высотах.

5. Тыл 5-й танковой армии испытывал серьезные трудности в снабжении войск из-за отдаленности складов и нехватки транспорта.

6. Остро не хватало горючего, боеприпасов, особенно для иностранных танков, средств эвакуации раненых.

7. К 11 июля в армии нарастал кризис тылового обеспечения, начальник тыла собирался обсудить это с командующим.

Вывод: в ходе наступления 5-й танковой армии вскрылись серьезные проблемы во взаимодействии частей, работе тыла по снабжению войск. Кризис нарастал и требовал решения со стороны командования.