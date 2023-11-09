Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 10 июля 1942 г. Часть 13

10 0


Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 10 июля 1942 года. Часть 13.
- Боевые действия 7-го танкового корпуса 10 июля 1942 года.
- Проблемы тылового снабжения 5-й танковой армии.

Другие ролики цикла "На фланге "Блау".
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:
https://youtu.be/1ohS4UqoYA4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:
https://youtu.be/mG-KcyaMC8E
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:
https://youtu.be/svuh8O91mk4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:
https://youtu.be/p5IC8_zjLN0
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:
https://youtu.be/UC_0v6iGU8A
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 6:
https://youtu.be/YdQ6D10UzGM?si=RX8HB5Kde8a9KwfD
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7:
https://youtu.be/lMGuy4WBNZ8?si=aJaNtjpLubNI0snD
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8:
https://youtu.be/Hn66xBxCZ0o?si=T1mD1a40hE5rUKO9
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 9:
https://youtu.be/XndKNlBLaK8?si=uSHjKv-K_03PpSXG
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 9 июля 1942 года. Часть 10:
https://youtu.be/TvDgjDRY-C8
Действия противника против 5-й танковой армии 7 – 9 июля 1942 года. Часть 11:
https://youtu.be/rypObMVMfgU
Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-1:
https://youtu.be/EOFRaUrhGPg
Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-2:
https://youtu.be/xlJcIwGCYJE

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. 10 июля 1942 года политотдел 5-й танковой армии раскритиковал действия командиров 2-й мотострелковой бригады и 7-го танкового корпуса за допущенные ошибки в ходе наступления.

2. Несмотря на общий подъем личного состава, имели место серьезные недостатки в работе политического аппарата – не предотвращен отход частей бригады, несвоевременные донесения.

3. Представители политуправления фронта вынудили командиров 3-й гвардейской и 19-й танковых бригад наладить взаимодействие и форсировать реку.

4. Из-за несогласованности 19-я бригада атаковала в одиночку, 3-я гвардейская остановилась на высотах.

5. Тыл 5-й танковой армии испытывал серьезные трудности в снабжении войск из-за отдаленности складов и нехватки транспорта.

6. Остро не хватало горючего, боеприпасов, особенно для иностранных танков, средств эвакуации раненых.

7. К 11 июля в армии нарастал кризис тылового обеспечения, начальник тыла собирался обсудить это с командующим.

Вывод: в ходе наступления 5-й танковой армии вскрылись серьезные проблемы во взаимодействии частей, работе тыла по снабжению войск. Кризис нарастал и требовал решения со стороны командования.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MCjVeeF3hPs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 6.
Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7
Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8
Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 9

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru