Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 10 июля 1942 г. Часть 13
Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 10 июля 1942 года. Часть 13.
- Боевые действия 7-го танкового корпуса 10 июля 1942 года.
- Проблемы тылового снабжения 5-й танковой армии.
Другие ролики цикла "На фланге "Блау".
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:
https://youtu.be/1ohS4UqoYA4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:
https://youtu.be/mG-KcyaMC8E
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:
https://youtu.be/svuh8O91mk4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:
https://youtu.be/p5IC8_zjLN0
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:
https://youtu.be/UC_0v6iGU8A
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 6:
https://youtu.be/YdQ6D10UzGM?si=RX8HB5Kde8a9KwfD
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7:
https://youtu.be/lMGuy4WBNZ8?si=aJaNtjpLubNI0snD
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8:
https://youtu.be/Hn66xBxCZ0o?si=T1mD1a40hE5rUKO9
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 9:
https://youtu.be/XndKNlBLaK8?si=uSHjKv-K_03PpSXG
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 9 июля 1942 года. Часть 10:
https://youtu.be/TvDgjDRY-C8
Действия противника против 5-й танковой армии 7 – 9 июля 1942 года. Часть 11:
https://youtu.be/rypObMVMfgU
Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-1:
https://youtu.be/EOFRaUrhGPg
Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-2:
https://youtu.be/xlJcIwGCYJE
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. 10 июля 1942 года политотдел 5-й танковой армии раскритиковал действия командиров 2-й мотострелковой бригады и 7-го танкового корпуса за допущенные ошибки в ходе наступления.
2. Несмотря на общий подъем личного состава, имели место серьезные недостатки в работе политического аппарата – не предотвращен отход частей бригады, несвоевременные донесения.
3. Представители политуправления фронта вынудили командиров 3-й гвардейской и 19-й танковых бригад наладить взаимодействие и форсировать реку.
4. Из-за несогласованности 19-я бригада атаковала в одиночку, 3-я гвардейская остановилась на высотах.
5. Тыл 5-й танковой армии испытывал серьезные трудности в снабжении войск из-за отдаленности складов и нехватки транспорта.
6. Остро не хватало горючего, боеприпасов, особенно для иностранных танков, средств эвакуации раненых.
7. К 11 июля в армии нарастал кризис тылового обеспечения, начальник тыла собирался обсудить это с командующим.
Вывод: в ходе наступления 5-й танковой армии вскрылись серьезные проблемы во взаимодействии частей, работе тыла по снабжению войск. Кризис нарастал и требовал решения со стороны командования.