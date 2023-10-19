Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-1
Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-1.
Другие ролики цикла "На фланге "Блау".
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:
https://youtu.be/1ohS4UqoYA4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:
https://youtu.be/mG-KcyaMC8E
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:
https://youtu.be/svuh8O91mk4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:
https://youtu.be/p5IC8_zjLN0
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:
https://youtu.be/UC_0v6iGU8A
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 6:
https://youtu.be/YdQ6D10UzGM?si=RX8HB5Kde8a9KwfD
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7:
https://youtu.be/lMGuy4WBNZ8?si=aJaNtjpLubNI0snD
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8:
https://youtu.be/Hn66xBxCZ0o?si=T1mD1a40hE5rUKO9
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 9:
https://youtu.be/XndKNlBLaK8?si=uSHjKv-K_03PpSXG
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 10:
https://youtu.be/TvDgjDRY-C8
Комментарий редакции
В этой беседе обсуждались следующие основные темы:
1. Действия советской авиации в ходе оборонительной операции 5-й танковой армии против наступления немцев в июле 1942 года.
2. Нехватка авиационной поддержки 5-й танковой армии в боях с противником. Обещанные 300 самолетов так и не были выделены.
3. Трудности со стороны советской авиации: плохая подготовка и нехватка опыта летчиков, отсутствие разведданных, технические неполадки самолетов.
4. Немецкое превосходство в воздухе, интенсивные бомбардировки наземных войск Красной Армии.
5. Попытки сформировать 1-ю истребительную авиационную армию для поддержки наземных войск, ее низкая эффективность из-за неопытности личного состава.
Вывод: беседа показывает тяжелое положение советской авиации в начале войны – она несла большие потери от действий лучше подготовленных немецких ВВС и не могла оказать достаточной поддержки наземным войскам, что во многом предопределило неудачу оборонительной операции 5-й танковой армии.