Комментарий редакции

Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-1.Другие ролики цикла "На фланге "Блау".5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:https://youtu.be/1ohS4UqoYA45-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:https://youtu.be/mG-KcyaMC8E5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:https://youtu.be/svuh8O91mk45-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:https://youtu.be/p5IC8_zjLN05-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:https://youtu.be/UC_0v6iGU8AГлавные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 6:https://youtu.be/YdQ6D10UzGM?si=RX8HB5Kde8a9KwfDГлавные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7:https://youtu.be/lMGuy4WBNZ8?si=aJaNtjpLubNI0snDГлавные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8:https://youtu.be/Hn66xBxCZ0o?si=T1mD1a40hE5rUKO9Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 9:https://youtu.be/XndKNlBLaK8?si=uSHjKv-K_03PpSXGГлавные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 10:https://youtu.be/TvDgjDRY-C8

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Действия советской авиации в ходе оборонительной операции 5-й танковой армии против наступления немцев в июле 1942 года.

2. Нехватка авиационной поддержки 5-й танковой армии в боях с противником. Обещанные 300 самолетов так и не были выделены.

3. Трудности со стороны советской авиации: плохая подготовка и нехватка опыта летчиков, отсутствие разведданных, технические неполадки самолетов.

4. Немецкое превосходство в воздухе, интенсивные бомбардировки наземных войск Красной Армии.

5. Попытки сформировать 1-ю истребительную авиационную армию для поддержки наземных войск, ее низкая эффективность из-за неопытности личного состава.

Вывод: беседа показывает тяжелое положение советской авиации в начале войны – она несла большие потери от действий лучше подготовленных немецких ВВС и не могла оказать достаточной поддержки наземным войскам, что во многом предопределило неудачу оборонительной операции 5-й танковой армии.