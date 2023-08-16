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Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8

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Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8.
Боевые действия 5-й танковой армии генерала Лизюкова 8-го июля 1942 года.
- Какое положение занимали части 7-го танкового корпуса 8-го июля 1942 года?
- Какое задачи имели части 7-го танкового корпуса на 8-е июля 1942 года?
- Какое положение занимали части 11-го танкового корпуса 8-го июля 1942 года?
- Какое задачи имели части 11-го танкового корпуса на 8-е июля 1942 года?
- Как развивались боевые действия 8-го июля 1942-го года?
- Какие итоги боёв 8-го июля 1942 года?

Другие ролики цикла “На фланге “Блау”.
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:
https://youtu.be/1ohS4UqoYA4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:
https://youtu.be/mG-KcyaMC8E
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:
https://youtu.be/svuh8O91mk4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:
https://youtu.be/p5IC8_zjLN0
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:
https://youtu.be/UC_0v6iGU8A

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hn66xBxCZ0o
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