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Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7

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Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7.
Боевые действия 5-й танковой армии генерала Лизюкова 7-го июля 1942 года.
- Как происходило сосредоточение ввод в бой частей 11-го танкового корпуса генерала Попова?
Как происходило сосредоточение 340-й стрелковой дивизии 7-го июля 1942 года?
- Какие задачи имел противник на 7 июля 1942 года?
- Какие итоги боёв 7-го июля 1942 года?

Другие ролики цикла “На фланге “Блау”.
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:
https://youtu.be/1ohS4UqoYA4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:
https://youtu.be/mG-KcyaMC8E
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:
https://youtu.be/svuh8O91mk4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:
https://youtu.be/p5IC8_zjLN0
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:
https://youtu.be/UC_0v6iGU8A

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lMGuy4WBNZ8
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