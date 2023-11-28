Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 10 июля 1942 года. Часть 15. 2-й танковый корпус вступает в бой!- Боевые действия 2-го танкового корпуса 10 июля 1942 года.- Итоги боевых действий 5-й танковой армии 10 июля 1942 года.

Другие ролики цикла "На фланге "Блау".

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:

https://youtu.be/1ohS4UqoYA4

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:

https://youtu.be/mG-KcyaMC8E

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:

https://youtu.be/svuh8O91mk4

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:

https://youtu.be/p5IC8_zjLN0

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:

https://youtu.be/UC_0v6iGU8A

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 6:

https://youtu.be/YdQ6D10UzGM?si=RX8HB5Kde8a9KwfD

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7:

https://youtu.be/lMGuy4WBNZ8?si=aJaNtjpLubNI0snD

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8:

https://youtu.be/Hn66xBxCZ0o?si=T1mD1a40hE5rUKO9

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 9:

https://youtu.be/XndKNlBLaK8?si=uSHjKv-K_03PpSXG

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 9 июля 1942 года. Часть 10:

https://youtu.be/TvDgjDRY-C8

Действия противника против 5-й танковой армии 7 – 9 июля 1942 года. Часть 11:

https://youtu.be/rypObMVMfgU

Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-1:

https://youtu.be/EOFRaUrhGPg

Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-2:

https://youtu.be/xlJcIwGCYJE

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. 10 июля в бой вступил 2-й танковый корпус под командованием генерала Лазарева. Ему была поставлена задача наступать на юг с выходом на станцию Семилуки.

2. Утром 10 июля части 2-го танкового корпуса форсировали реку Большая Верейка в трех местах почти без боя, захватив переправы. Это далось им гораздо легче, чем соседним соединениям в предыдущие дни.

3. Однако после переправы сопротивление противника резко возросло. Контратаке подверглась 27-я танковая бригада. Наступление 2-го танкового корпуса было остановлено.

4. Причиной неудачи стало прибытие к фронту немецкой пехоты, а также контрудар 33-го танкового полка 9-й танковой дивизии. Командир дивизии Байслер эффективно маневрировал силами.

5. 10 июля был последним шансом 5-й танковой армии прорвать фронт. После подхода немецких пехотных дивизий это стало гораздо сложнее сделать.

Вывод: 10 июля 1942 года на фронте 5-й танковой армии произошли ожесточенные бои с переменным успехом. 2-й танковый корпус сумел форсировать реку, но его наступление было остановлено контрударом противника. Этот день стал последней возможностью прорыва, упущенной 5-й танковой армией.