Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 10 июля 1942 года. Часть 14.- Боевые действия 11-го танкового корпуса 10 июля 1942 года.

Другие ролики цикла "На фланге "Блау".

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:

https://youtu.be/1ohS4UqoYA4

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:

https://youtu.be/mG-KcyaMC8E

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:

https://youtu.be/svuh8O91mk4

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:

https://youtu.be/p5IC8_zjLN0

5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:

https://youtu.be/UC_0v6iGU8A

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 6:

https://youtu.be/YdQ6D10UzGM?si=RX8HB5Kde8a9KwfD

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7:

https://youtu.be/lMGuy4WBNZ8?si=aJaNtjpLubNI0snD

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8:

https://youtu.be/Hn66xBxCZ0o?si=T1mD1a40hE5rUKO9

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 9:

https://youtu.be/XndKNlBLaK8?si=uSHjKv-K_03PpSXG

Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 9 июля 1942 года. Часть 10:

https://youtu.be/TvDgjDRY-C8

Действия противника против 5-й танковой армии 7 – 9 июля 1942 года. Часть 11:

https://youtu.be/rypObMVMfgU

Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-1:

https://youtu.be/EOFRaUrhGPg

Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-2:

https://youtu.be/xlJcIwGCYJE

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. 10 июля 1941 года в ходе осуществления наступления 5-й танковой армии командующий армией генерал Лизюков не стал отдавать новых боевых приказов, поскольку предыдущие не были выполнены.

2. Решающим участком становится участок 11-го танкового корпуса. Его боевые действия начались ночью 9 июля, когда передовой отряд 59-й танковой бригады пошел в наступление на деревню Ильиновка.

3. Утром 10 июля новый командир 11-го танкового корпуса полковник Мальцев проводит совещание с подчиненными, требуя от них наступать вперёд во что бы то ни стало.

4. Мальцев снимает с должности командира 12-й мотострелковой бригады подполковника Калашникова за бездействие и назначает вместо него майора Таратынова.

5. 53-я танковая бригада 11-го танкового корпуса с боем форсирует реку Сухая Верейка у деревни Спасское и захватывает плацдарм на южном берегу. Командир бригады полковник Хантимиров принимает решение развивать наступление на Землянск в одиночку, без поддержки других частей корпуса.

6. Во второй половине дня 10 июля 53-я танковая бригада в одиночку атакует противотанковую оборону противника у деревни Никандровка. Бригада несет тяжелые потери, ее наступление захлебывается. Погибает командир бригады Хантимиров.

Вывод:

Несмотря на отдельные тактические успехи (захват плацдарма 53-й танковой бригадой), 11-му танковому корпусу 10 июля не удалось выполнить поставленную задачу по овладению Землянском. Причины неудачи – отсутствие взаимодействия между частями корпуса, несогласованность действий командиров, а также большие потери от огня противника. Решающую роль сыграла гибель командира 53-й бригады Хантимирова, после чего ее наступление полностью захлебнулось.