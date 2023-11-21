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Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 10 июля 1942 г. Часть 14

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Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 10 июля 1942 года. Часть 14.
- Боевые действия 11-го танкового корпуса 10 июля 1942 года.

Другие ролики цикла "На фланге "Блау".
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:
https://youtu.be/1ohS4UqoYA4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:
https://youtu.be/mG-KcyaMC8E
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:
https://youtu.be/svuh8O91mk4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:
https://youtu.be/p5IC8_zjLN0
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:
https://youtu.be/UC_0v6iGU8A
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 6:
https://youtu.be/YdQ6D10UzGM?si=RX8HB5Kde8a9KwfD
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7:
https://youtu.be/lMGuy4WBNZ8?si=aJaNtjpLubNI0snD
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8:
https://youtu.be/Hn66xBxCZ0o?si=T1mD1a40hE5rUKO9
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 9:
https://youtu.be/XndKNlBLaK8?si=uSHjKv-K_03PpSXG
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. 9 июля 1942 года. Часть 10:
https://youtu.be/TvDgjDRY-C8
Действия противника против 5-й танковой армии 7 – 9 июля 1942 года. Часть 11:
https://youtu.be/rypObMVMfgU
Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-1:
https://youtu.be/EOFRaUrhGPg
Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-2:
https://youtu.be/xlJcIwGCYJE

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. 10 июля 1941 года в ходе осуществления наступления 5-й танковой армии командующий армией генерал Лизюков не стал отдавать новых боевых приказов, поскольку предыдущие не были выполнены.

2. Решающим участком становится участок 11-го танкового корпуса. Его боевые действия начались ночью 9 июля, когда передовой отряд 59-й танковой бригады пошел в наступление на деревню Ильиновка.

3. Утром 10 июля новый командир 11-го танкового корпуса полковник Мальцев проводит совещание с подчиненными, требуя от них наступать вперёд во что бы то ни стало.

4. Мальцев снимает с должности командира 12-й мотострелковой бригады подполковника Калашникова за бездействие и назначает вместо него майора Таратынова.

5. 53-я танковая бригада 11-го танкового корпуса с боем форсирует реку Сухая Верейка у деревни Спасское и захватывает плацдарм на южном берегу. Командир бригады полковник Хантимиров принимает решение развивать наступление на Землянск в одиночку, без поддержки других частей корпуса.

6. Во второй половине дня 10 июля 53-я танковая бригада в одиночку атакует противотанковую оборону противника у деревни Никандровка. Бригада несет тяжелые потери, ее наступление захлебывается. Погибает командир бригады Хантимиров.

Вывод:
Несмотря на отдельные тактические успехи (захват плацдарма 53-й танковой бригадой), 11-му танковому корпусу 10 июля не удалось выполнить поставленную задачу по овладению Землянском. Причины неудачи – отсутствие взаимодействия между частями корпуса, несогласованность действий командиров, а также большие потери от огня противника. Решающую роль сыграла гибель командира 53-й бригады Хантимирова, после чего ее наступление полностью захлебнулось.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0qHDACAbp-E
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