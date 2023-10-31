Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-2
Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-2.
Другие ролики цикла "На фланге "Блау".
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:
https://youtu.be/1ohS4UqoYA4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:
https://youtu.be/mG-KcyaMC8E
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:
https://youtu.be/svuh8O91mk4
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:
https://youtu.be/p5IC8_zjLN0
5-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:
https://youtu.be/UC_0v6iGU8A
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 6:
https://youtu.be/YdQ6D10UzGM?si=RX8HB5Kde8a9KwfD
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7:
https://youtu.be/lMGuy4WBNZ8?si=aJaNtjpLubNI0snD
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8:
https://youtu.be/Hn66xBxCZ0o?si=T1mD1a40hE5rUKO9
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 9:
https://youtu.be/XndKNlBLaK8?si=uSHjKv-K_03PpSXG
Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 10:
https://youtu.be/TvDgjDRY-C8
Действия противника против 5-й танковой армии. Часть 11:
https://youtu.be/rypObMVMfgU
Комментарий редакции
Основные тезисы и выводы из данной беседы:
- Беседа посвящена действиям 5-й танковой армии под командованием генерала Лизюкова в июле 1942 года в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции.
- 5-я танковая армия не получила обещанной авиационной поддержки из-за того, что вся авиация была брошена на удары по переправам через Дон.
- Без прикрытия своей авиации танкисты 5-й армии подвергались интенсивным бомбардировкам немецкой авиации, что сковывало их действия.
- Советские истребители из-за неопытности летчиков и технического несовершенства самолетов не могли противостоять немецким истребителям.
- Немцы благодаря разведке и близости аэродромов получили полное господство в воздухе в районе действий 5-й танковой армии.
- Недостаточная координация действий наземных войск и авиации, а также просчеты в планировании операции привели к тому, что наступление 5-й танковой армии захлебнулось.
Вывод: несмотря на численное превосходство в танках, 5-я танковая армия не смогла добиться успеха из-за отсутствия авиационной поддержки и господства немецкой авиации в воздухе. Это стало одной из причин неудачи советского наступления под Воронежем в июле 1942 года.