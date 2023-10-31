Комментарий редакции

Игорь Сдвижков. На фланге "Блау". Авиация Красной армии над полем сражения. Часть 12-2.Другие ролики цикла "На фланге "Блау".5-я танковая армия вступает в бой. Часть 1:https://youtu.be/1ohS4UqoYA45-я танковая армия вступает в бой. Часть 2:https://youtu.be/mG-KcyaMC8E5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3:https://youtu.be/svuh8O91mk45-я танковая армия вступает в бой. Часть 4:https://youtu.be/p5IC8_zjLN05-я танковая армия вступает в бой. Часть 5:https://youtu.be/UC_0v6iGU8AГлавные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 6:https://youtu.be/YdQ6D10UzGM?si=RX8HB5Kde8a9KwfDГлавные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 7:https://youtu.be/lMGuy4WBNZ8?si=aJaNtjpLubNI0snDГлавные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 8:https://youtu.be/Hn66xBxCZ0o?si=T1mD1a40hE5rUKO9Главные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 9:https://youtu.be/XndKNlBLaK8?si=uSHjKv-K_03PpSXGГлавные силы 5-й танковой армии атакуют. Часть 10:https://youtu.be/TvDgjDRY-C8Действия противника против 5-й танковой армии. Часть 11:https://youtu.be/rypObMVMfgU

Основные тезисы и выводы из данной беседы:

- Беседа посвящена действиям 5-й танковой армии под командованием генерала Лизюкова в июле 1942 года в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции.

- 5-я танковая армия не получила обещанной авиационной поддержки из-за того, что вся авиация была брошена на удары по переправам через Дон.

- Без прикрытия своей авиации танкисты 5-й армии подвергались интенсивным бомбардировкам немецкой авиации, что сковывало их действия.

- Советские истребители из-за неопытности летчиков и технического несовершенства самолетов не могли противостоять немецким истребителям.

- Немцы благодаря разведке и близости аэродромов получили полное господство в воздухе в районе действий 5-й танковой армии.

- Недостаточная координация действий наземных войск и авиации, а также просчеты в планировании операции привели к тому, что наступление 5-й танковой армии захлебнулось.

Вывод: несмотря на численное превосходство в танках, 5-я танковая армия не смогла добиться успеха из-за отсутствия авиационной поддержки и господства немецкой авиации в воздухе. Это стало одной из причин неудачи советского наступления под Воронежем в июле 1942 года.