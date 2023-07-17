

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях.



▫️ На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены тринадцать атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Краматорск и Водяное Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боевых действий уничтожено до 320-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «МСТА-Б», две противотанковые пушки «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Д-30».



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Урожайное и Левадное Запорожской области.

▫️ На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск поражены скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Марфополь, Новоселовка, Щербаки и Пятихатки Запорожской области. В районе населенного пункта Чаривное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери противника на данных направлениях составили до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, три гаубицы «МСТА-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30». Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка и Ивановка Харьковской области.

▫️ Потери ВСУ составили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Д-20», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 68-ми районах

▫️ В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы «Лиман».



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Залиман, Площанка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Водяное, Никольское Донецкой Народной Республики, Ремовка, Любимовка Запорожской области и Корсунка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5047 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10731 танк и другие боевые бронированные машины, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5487 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11717 единиц специальной военной автомобильной техники.