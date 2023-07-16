

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях.



▫️ На Донецком направлении в результате слаженных и профессиональных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены пятнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ В районах населённых пунктов Раздоловка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

▫️ В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное, Макеевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

▫️ Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Голиково и Кузьмино Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ За сутки уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

▫️ Также, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили: до 260-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: Д-20 и «Мста-Б».



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области.

▫️ В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ За сутки уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-20.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

▫️ В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200.

▫️ Кроме того, уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пилиповка Луганской Народной Республики, Триполье Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка, Азов, Токмак и Любимовка Запорожской области, а также Новая Каховка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5028 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10721 танк и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 11698 единиц специальной военной автомобильной техники.