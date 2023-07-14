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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 июля 2023 г.)

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▫️ В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

▫️ На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражены шестнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

▫️ В районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Разлив Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боевых действий потери противника составили до 280-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Д-20», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN-TPQ-36.

▫️ На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики.
В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

▫️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Приютное, Пятихатки Запорожской области, Урожайное и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

▫️ В районах населенных пунктов Пятихатки и Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, уничтожены шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малокатериновка и Успеновка Запорожской области.

▫️ Потери противника на данных направлениях составили до 210-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и «Д-20», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».


▫️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшана, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы «Д-20».

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах.

▫️ В районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино Донецкой Народной Республики и города Орехов Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Володино Донецкой Народной Республики, Любимовка, Семеновка Запорожской области, а также Дмитровка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5009 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10700 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5453 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11664 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/28339
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 11150 8510
    чужой пять минут назад

      К концу уборочной США перестанут финансировать псевдо-Украину.
      Еды Украине никто не даст. Транспорт газа под вопросом. Очень неухоженная и опасная транспортная система. К новому году оставшимся голодным хохлам скажут, что нужно лучше работать.
      Алес

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