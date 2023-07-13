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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 13 июля 2023 г.)

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▫️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Донецком направлении в результате мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены шестнадцать атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

В ходе боевых действий потери противника составили до 480-ти украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, а также гаубицы «Мста-Б» и «Д-30». Кроме того, в районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Кармазиновка и Кузьмино Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики отражены три атаки противника. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30».

▫️ На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое Донецкой Народной Республики.

▫️ На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области, а также отражена атака подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери противника на данных направлениях составили более 180-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка AS90 «Braveheart» производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», три орудия «Д-20», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также одна боевая машина РСЗО «Град».

▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Лиман Первый Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, гаубица «Д-20», а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96-ти районах.

В районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Любимовка, Урожайное Запорожской области, Петровское, Яковлевка, Соледар, Зайцево Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Чевонопоповка и Кременная Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 4995 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10687 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11646 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/28318
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