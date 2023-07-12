

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

▫️ На Донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии, за сутки успешно отражены 30 атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в двух районах западнее населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боевых действий уничтожено до 335-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также буксируемая гаубица «FH-70» производства Великобритании.



▫️ На Южно-Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики, а также пресечена разведка боем противника в районе города Угледар Донецкой Народной Республики.

▫️ В районах населенных пунктов Сторожевое, Макаровка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ На Запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское Запорожской области.

▫️ За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 240 украинских военнослужащих, девять боевых машин пехоты, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

▫️ Также, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Краснолиманском направлении огнем подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки противника, силами до мотопехотного взвода каждая, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Кармазиновка Луганской Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

▫️ За сутки уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная гаубица «Акация».



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск, оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией успешно отражены три атаки противника в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ В районах населенных пунктов Молчаново, Новомлынск, Ивановка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики поражена живая сила и техника ВСУ.

▫️ За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, а также два автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста.

▫️ В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 107-ми районах.

▫️ В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

▫️ В районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники.

▫️ Также, в районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины.



▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты «Storm Shadow».

▫️ Кроме того, уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Грозовое, Приютное, Дорожнянка, Владимировка, Константиновка Запорожской области, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Верхнекаменка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Збурьевка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 4981 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10668 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5421 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11626 единиц специальной военной автомобильной техники.