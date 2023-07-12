Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. 5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4
Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. 5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4.
Бои 6-го июля 1942года на левом фланге 7-го танкового корпуса генерала П.А.Ротмистрова.
Как вступила в бой 2-я мотострелковая бригада?
В каком состоянии и где находились части 2-й мотострелковой бригады на утро 7 июля?
В каком состоянии вышли из боя танковые бригады 7-го танкового корпуса на утро 7 июля?
Что знали командующие 5-й танковой армии и командир 7-го танкового корпуса о противнике и своих частях на утро 7 июля?
Как противник организовал прикрытие левого фланга группировки наступающей на Воронеж?
Как сражение 6 июля выглядело с немецкой стороны?
Как стороны оценивали свои успехи и потери за 6 июля?
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