Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. 5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4

19 0

Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. 5-я танковая армия вступает в бой. Часть 4.
Бои 6-го июля 1942года на левом фланге 7-го танкового корпуса генерала П.А.Ротмистрова.
Как вступила в бой 2-я мотострелковая бригада?
В каком состоянии и где находились части 2-й мотострелковой бригады на утро 7 июля?
В каком состоянии вышли из боя танковые бригады 7-го танкового корпуса на утро 7 июля?
Что знали командующие 5-й танковой армии и командир 7-го танкового корпуса о противнике и своих частях на утро 7 июля?
Как противник организовал прикрытие левого фланга группировки наступающей на Воронеж?
Как сражение 6 июля выглядело с немецкой стороны?
Как стороны оценивали свои успехи и потери за 6 июля?

Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p5IC8_zjLN0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Катастрофа 40-й армии, бои в глубине обороны
Игорь Сдвижков. Перед операцией "Блау". Подготовка к сражению
Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Судьба окружённых. Часть 1
Игорь Сдвижков. Операция "Блау". Судьба окружённых. Часть 2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru