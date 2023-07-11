Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 11 июля 2023 г.)
▫️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
▫️ На Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии, умелыми действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.
▫️ В районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка, Майорское, Веселое, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.
▫️ В ходе боевых действий уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Терны Донецкой Народной Республики.Также, в районе населенного пункта Терны пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
▫️ За сутки уничтожено до 105-ти украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
▫️ На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» и огнем артиллерии отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики. Противник рассеян и отброшен на исходные позиции.
▫️ На Запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
▫️ Противник на данных направлениях потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, пять пикапов, орудие «FH-70» производства Великобритании, а также две гаубицы «Д-20» и две «МСТА-Б».
▫️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
▫️ Потери противника составили до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94-х районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS».
▫️ Кроме того, уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Новокраснянка, Новодружеск Луганской Народной Республики, Володино Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области и Константиновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 455 самолетов, 241 вертолет, 4966 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10649 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11592 единицы специальной военной автомобильной техники.
Вертолетов вообще нет. Это уже не интересно. Мы же один народ. Сколько можно ?
США решили гарантировать безопасность Незалежной по примеру Страны обетованной — и об этом пойдет речь и на саммите НАТО в Вильнюсе, и на встречах Совета Украина — НАТО, и в ходе беседы Байдена с Зеленским. Принимать в НАТО воюющую страну, распространяя тем самым на нее гарантии безопасности и беря на себя обязательство воевать за нее с Россией, ни американцы, ни европейцы не хотят и не будут, но намерены обеспечить ее способность если не победить, то как минимум не проиграть. То есть биться с Россией как можно дольше — и для этого поставлять ей оружие и деньги, обеспечивать политическую поддержку.
Что это, вообще, такое — гарантии безопасности по типу израильских? У США и Израиля нет союзнического договора, то есть Штаты юридически не обязаны воевать за Израиль в случае нападения на него какой-либо страны. Но при этом Вашингтон десятилетиями делает все для того, чтобы Израиль имел «качественное военное превосходство» над соседями и вероятными противниками: поставляют оружие, военные технологии, данные разведки, дают несколько миллиардов военной помощи в год (последние годы около четырех).
Благодаря Штатам Израиль действительно имеет превосходство над арабскими государствами — и даже выиграл у них несколько войн. Но отсутствие официальных союзнических отношений между США и Израилем никого не вводит в заблуждение — и на Ближнем Востоке, и в мире все понимают, что еврейское государство находится под защитой Америки. При этом стратегически положение Израиля очень шаткое, практически бесперспективное — исламский мир никогда не откажется от отношения к нему как к оккупанту, к тому же еще и упорно не желающему дать свободу палестинцам даже на части их земель. И что станет с Израилем, если (точнее, когда) США не просто уйдут с Ближнего Востока, но и перестанут быть мировым гегемоном?
Именно поэтому Израиль так нервничает по поводу иранской ядерной программы — потому что боится получить равного себе по силе соперника в регионе. В результате израильские политики уже два десятилетия науськивают Штаты напасть на исламскую республику. Так что для США Израиль очень сложный и беспокойный клиент — при всей особенности их отношений.
И в чем здесь сходство с Украиной? Только в том, что проект «анти-Россия» пытаются создать на русских землях, как Израиль на арабских. Украина находится в военном конфликте с Россией — ядерной сверхдержавой, которая официально объявила, что не допустит атлантизации, то есть ухода своей бывшей западной окраины в НАТО, потому что видит в этом прямую угрозу своей безопасности. Но «израильская модель» ничем, по сути, не отличается от вступления в альянс: у Украины будет новейшее оружие и технологии для его производства, деньги на его приобретение, помощь данными разведки. Плюс к этому в Израиле есть американские базы и американское оружие (которое израильтяне могут в случае необходимости использовать) — все это тоже будет на Украине? А атомная бомба входит в набор по сборке «израильской модели»?
На самом деле, все эти вопросы бессмысленны: американцы не смогут сделать из Украины второй Израиль. И самые честные из них — и при этом наиболее русофобски настроенные — это признают.”
п.с. а что помешает?Блэк Рок инвестфонд(совместные ресурсы семейств Рокфеллеры и Ротшильды)имеет фонд в 9трлн дол,выкупил бонды Украины на 15 млрд,а РФ только на 3млрд,больше не дали ,сняли этого гаврика Янека.А если подумаешь ,кто управленцы активов в РФ ,кто ведет всю пропаганду в РФ ,видеть этого КЕдми уже сил нет ,хоть спрятали Лазара этого,то задумаешься..и сникнешь..Даже Вагнер и то Пригожин Директор