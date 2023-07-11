

▫️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии, умелыми действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

▫️ В районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка, Майорское, Веселое, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

▫️ В ходе боевых действий уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Терны Донецкой Народной Республики.Также, в районе населенного пункта Терны пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ За сутки уничтожено до 105-ти украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» и огнем артиллерии отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики. Противник рассеян и отброшен на исходные позиции.

▫️ На Запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Противник на данных направлениях потерял до 90 военнослужащих, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, пять пикапов, орудие «FH-70» производства Великобритании, а также две гаубицы «Д-20» и две «МСТА-Б».



▫️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США. В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS».

▫️ Кроме того, уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Новокраснянка, Новодружеск Луганской Народной Республики, Володино Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области и Константиновка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 455 самолетов, 241 вертолет, 4966 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10649 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11592 единицы специальной военной автомобильной техники.