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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 9 июля 2023 г.)

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В течение прошедших суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

▫️ На Донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии, успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

▫️ За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Кроме того, в районах населенных пунктов Карловка и Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Приютное, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Макаровка и Никольское Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны.

В районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Общие потери противника на данных направлениях составили свыше 210-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Также, в районе населенного пункта Лукъяновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Нововодяное и Невское Луганской Народной Республики.

Также, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Терны, Старый Караван, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины.

▫️ В районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
За сутки на данном направлении уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.


▫️ На Купянском направлении активными действиями «Западной» группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Каменка, Ольшана, Кисловка, Тимковка и Борщевая Харьковской области.

Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, один танк, восемь автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109-ти районах. В районе населенного пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлинское, Зайцево, Петровское и Соледар Донецкой Народной Республики, Золотаревка, Приволье, Дачное, Райгородка и Ковалевка Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4948 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10604 танка и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5396 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11547 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/28210
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