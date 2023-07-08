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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 8 июля 2023 г.)

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▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Также, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-30.

▫️ На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики.

▫️ В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

▫️ Также, в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-30.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Новолюбовка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

▫️ На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за сутки отражена атака противника, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ На Запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и города Орехов Запорожской области.

▫️ Отражены две разведки боем подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь и Работино Запорожской области. Также в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап. Также поражены самоходная гаубица «Cezar» французского производства, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.


▫️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Артемовка Луганской Народной Республики Синьковка, Берестовое и Двуречная Харьковской области.

▫️ За сутки уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126-ти районах.

▫️ В городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

▫️ Кроме того, уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Володино Донецкой Народной Республики, Остриковка, Широкое, Мирное Запорожской области, Новая Маячка, Новая Каховка, Малокаховка, Ульяновка Херсонской области и Волфино Сумской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4938 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10582 танка и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5383 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11512 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/28184
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