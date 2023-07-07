

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.



▫️ На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боевых действий потери ВСУ составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

▫️ Также, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ Уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.



▫️ На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области.

▫️ Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 200 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка AF-90 производства Великобритании.

▫️ Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.





▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка Харьковской области.

▫️ В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» и «Акация», гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, одиннадцать автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114-ти районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

▫️ За сутки перехвачен двадцать один реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

▫️ Кроме того, уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Пологи, Коновалова Запорожской области, Шипиловка Луганской Народной Республики, Володино, Валерьяновка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 452 самолета, 241 вертолет, 4921 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10566 танков и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5370 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11493 единицы специальной военной автомобильной техники.

