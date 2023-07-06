

▫️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.



В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Купянском направлениях.

▫️ На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное Донецкой народной республики и Золотаревка Луганской народной республики.

Кроме того, западнее населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники противника.

За сутки уничтожено до 385-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы «Д-20», а также две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки подразделений противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Ковалевка Луганской народной республики.

Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики,Новоегоровка и Червоная Диброва Луганской народной республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

В районах населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, а также четыре пикапа.



▫️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное Донецкой народной республики.

Также в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой народной республики и Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В течение суток на данных направлениях уничтожено до 165-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БТР «Stryker» производства США, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Cezar» французского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Купянском направлении действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.

Также, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.

▫️ В районах населенных пунктов Ступочки, Выемка и Звановка Донецкой народной республики поражены три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой народной республики сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Приволье Луганской народной республики, Александровка, Веселое, Ровнополь, Орлинское, Володино Донецкой народной республики, Днепрорудное, Чистополье Запорожской области и Константиновка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 451 самолет, 241 вертолет, 4908 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10547 танков и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5356 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11468 единиц специальной военной автомобильной техники.