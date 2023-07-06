Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 6 июля 2023 г.)
▫️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.
Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.
В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Купянском направлениях.
▫️ На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное Донецкой народной республики и Золотаревка Луганской народной республики.
Кроме того, западнее населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники противника.
За сутки уничтожено до 385-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы «Д-20», а также две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.
▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки подразделений противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Ковалевка Луганской народной республики.
Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики,Новоегоровка и Червоная Диброва Луганской народной республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ.
В районах населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, а также четыре пикапа.
▫️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное Донецкой народной республики.
Также в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой народной республики и Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
В течение суток на данных направлениях уничтожено до 165-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БТР «Stryker» производства США, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Cezar» французского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
▫️ На Купянском направлении действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.
Также, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.
▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.
▫️ В районах населенных пунктов Ступочки, Выемка и Звановка Донецкой народной республики поражены три пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.
▫️ Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой народной республики сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре крылатые ракеты «Storm Shadow», а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Приволье Луганской народной республики, Александровка, Веселое, Ровнополь, Орлинское, Володино Донецкой народной республики, Днепрорудное, Чистополье Запорожской области и Константиновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 451 самолет, 241 вертолет, 4908 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10547 танков и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5356 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11468 единиц специальной военной автомобильной техники.
Вертолетов мало поставляют западные друзья клоуна. Хочется покурить дури, и посмотреть на горящий пропеллер.
Сегодня ночью досталось Львиву.В этом районе находится Львовская военная академия имени Сагайдачного, – рассказал львовянин. – В этом треугольнике бывшее военно-политическое училище, его казармы и общежития, училищный автопарк с хранилищем ГСМ. Взрывы после серии ракетных ударов оказались очень мощными. Такой силы удара не было за все время российской операции.
Кроме того, по его словам, удар пришелся по технопарку, построенному на месте старого завода в 2019 году. В технопарке реализовывались ряд программ по созданию оружия, в том числе беспилотников для украинской армии. Сейчас от здания Технопарка остался только остов.Львовский технопарк инноваций, он отличается от Киевского тем, что «во Львове работает гораздо большее количество экспертов в сфере технологий и инноваций. Это около двадцати семи тысяч работников, работающих в перспективных стартапах и компаниях».
Если это так, то российские ВКС нанесли ювелирный удар. Отклонение от точки прицеливания не больше пяти метров.
п.с. почему я ни разу не слышала слов гордости за армию РФ от хохло Локижориков ? Все про себя ,себя любимых,свои детские комплексы напоказ выносят..
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Мы выскажем гордость Вам , когда Ваши сыновья будут выполнять свой Конституционный долг по защите своей страны в окопах на территории Украины.
Без комплексов.
Неужели до сих пор Вам это не понятно ?
ты их,сыновей ,сначала заимей ,потом и говорить будешь..пустоцвет.
Вы, с Ваших слов тут , заимели. Ну так как, Вы нам обещаете гордиЦЦа ими ? На поле боя ?