

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.



▫️ На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Всего в ходе боевых действий в течение суток уничтожено до 290 украинских военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б». Также, в районе населенного пункта Невельское Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.



▫️ На Краснолиманском направлении самоотверженными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, Кузьмино и Червонопоповка Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также две гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении действиями обороняющихся подразделений группировки войск «Восток», огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено пять атак ВСУ силами до мотопехотной роты в направлении населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Макаровка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области поражены скопления живой силы противника. Также, в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

▫️ На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. В районах населенных пунктов Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

Кроме того, в районах населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 300 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

Также в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109-ти районах.

В районах населенных пунктов Дружковка и Максимовка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. Также, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск Донецкой Народной Республики, Калиновка Луганской Народной Республики, Таволжанка Харьковской области, Любимовка и Самойловка Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 449 самолетов, 241 вертолет, 4893 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10535 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11443 единицы специальной военной автомобильной техники.