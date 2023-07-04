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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 4 июля 2023 г.)

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▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное Донецкой народной республики.

▫️ В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

▫️ Также, в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

▫️ Кроме того, отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.

▫️ В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ За сутки уничтожено свыше 135-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

▫️ На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» в течение суток отражены две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики.

▫️ В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области.

▫️ В ходе боевых действий уничтожено до 200 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

▫️ Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области.

▫️ Также, отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.

▫️ Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» и «Акация», гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.


▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

▫️ Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Григоровка и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области.

▫️ За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Тополевка Луганской народной республики, Крынки, Саги Херсонской области, Гладкое, Нестерянка, Инженерное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 449 самолетов, 241 вертолет, 4887 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10503 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5330 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11407 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/28072
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