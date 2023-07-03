

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой народной республики.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 260-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Красно-Лиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Макеевка Луганской народной республики слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки противника.

В районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении мужественными и профессиональными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики.

В районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Урожайное Донецкой народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

▫️ На Запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley» производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «МСТА-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.



▫️На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктовАртемовка Луганской народной республики, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

Также, в районе населенного пункта Песчанка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы «МСТА-Б».

В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118-ти районах.

▫️ В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

▫️ В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики, Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино Донецкой народной республики, Луговое, Вербовое Запорожской области, Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 446 самолетов, 240 вертолетов, 4873 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10490 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5313 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11385 единиц специальной военной автомобильной техники.