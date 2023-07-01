Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 1 июля 2023 г.)

23 0


▫️ Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк».

▫️ Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

▫️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено пятнадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой народной республики.

▫️ В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской народной республики.

▫️ В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское  Донецкой народной республики.

▫️ Также, в районах населенных пунктов Новодаровка и Работино Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака противника в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Луговское Запорожской области нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны.

▫️ Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица «Мста-Б».

▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Тополи и Берестовое Харьковской области.

▫️ В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

▫️ Общие потери противника составили более 75-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.


▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

▫️ В районе города Запорожье поражено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск «Запорожье».

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow» и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Также уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Спорное и Володино Донецкой народной республики, Бердянск и Балочки Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4845 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10430 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5291 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11324 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/28000
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru