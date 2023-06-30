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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 30 июня 2023 г.)

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▫️ В течение суток украинские вооруженные силы продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях.

▫️ На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой Народной Республики.

▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в направлении населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Невское Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также, в районе населенного пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

▫️ В районе населенного пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями группировки войск «Восток» пресечена попытка противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

▫️ Потери противника на данных направлениях составили до 120-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.


▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск отражены две атаки подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

▫️ Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4833 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10413 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5281 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11292 единицы специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/27969
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