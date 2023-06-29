

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Тоненькое Донецкой народной республики грамотными и мужественными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено четыре атаки противника.

▫️ В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Также, в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской народной республики.

В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



▫️ На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражена атака подразделений ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики.

▫️ На Запорожском направлении российскими войсками нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 135-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области. Уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также гаубица «Мста-Б». В районе населенного пункта КИЗОМЫС уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах. В районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой народной республики поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27-го июня в городе Краматорск Донецкой народной республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Володино, Евгеновка Донецкой народной республики, Голиково Луганский народной республики и Новая Збурьевка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4823 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10402 танка и других боевых бронированных машин, 1133 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5269 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11276 единиц специальной военной автомобильной техники.