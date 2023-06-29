Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 29 июня 2023 г.)

39 0


▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Тоненькое Донецкой народной республики грамотными и мужественными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено четыре атаки противника.

▫️ В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Также, в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской народной республики.
В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражена атака подразделений ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики.

▫️ На Запорожском направлении российскими войсками нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 135-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области. Уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также гаубица «Мста-Б». В районе населенного пункта КИЗОМЫС уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.


▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах. В районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой народной республики поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27-го июня в городе Краматорск Донецкой народной республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Володино, Евгеновка Донецкой народной республики, Голиково Луганский народной республики и Новая Збурьевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4823 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10402 танка и других боевых бронированных машин, 1133 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5269 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11276 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/27937
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru