Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. 5-я танковая армия вступает в бой. Часть 3
Игорь Сдвижков. На фланге “Блау”. 5-я танковая армия вступает в бой. Часть.3.
Первые бои 6-го июля 1942года в центре и на правом фланге 7-го танкового корпуса генерала П.А.Ротмистрова.
Как вступили в бой 87-я и 19-я танковые бригады?
Как вступила в бой 62-я танковая бригада?
Каких удалось достичь успехов танкистам? Какие потери понесли?
Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/