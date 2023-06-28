

▫️ Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ на Донбассе. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.



▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.



▫️ На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое Донецкой народной республики.

▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



▫️ На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за сутки отражены две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики.

▫️ На Запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое Запорожской области. В районе населенного пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

▫️ Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 235-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».



▫️ На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, а также три автомобиля.



▫️ На Красно-Лиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

▫️ Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Ямполовка, Терны и Григоровка Донецкой народной республики.

Кроме того, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.



▫️ На Херсонском направлении умелыми действиями российских войск и огнем артиллерии уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский.

▫️ В течение суток на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134-х районах.

▫️ В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Предтечено и Веселое Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Кармазиновка, Приволье, Площанка, Оборотновка Луганской народной республики, Балочки и Переможное Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4812 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10395 танков и других боевых бронированных машин, 1132 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5254 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11256 единиц специальной военной автомобильной техники.