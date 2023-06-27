

В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.



▫️ На Красно-Лиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» успешно отражены две атаки противника.

▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики.

▫️ Также, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.

▫️ За сутки уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



▫️ На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника.

▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ.



▫️ На Южно-донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника.

▫️ На Ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем.

▫️ В районе населенного пункта Работино Запорожской области пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Общие потери противника составили до 115-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Bradley», три пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.



▫️ На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

▫️ В районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Общие потери противника за сутки составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах.

▫️ В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

▫️ Кроме того, за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской народной республики, Мирное и Пшеничное Запорожской области,

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10371 танк и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11213 единиц специальной военной автомобильной техник