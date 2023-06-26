

▫️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран.

▫️ Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.



▫️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

▫️ На Донецком направлении в районе населенного пункта Спорное Донецкой народной республики грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено две атаки противника.

▫️ В ходе боев потери ВСУ составили до 195-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики.

▫️ В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ За сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики.

▫️ На Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино Запорожской области российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Мирное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

▫️ Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.



▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.

▫️ Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б».

▫️ В районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах.



▫️ В районе населенного пункта Ивановка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

▫️ В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной, и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Приволье, Рубежное, Залиман, Белогоровка Луганской народной республики, Владимировка, Спорное Донецкой народной республики, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, а также Пролетарка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4798 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10356 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5238 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11197 единиц специальной военной автомобильной техники.