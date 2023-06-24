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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 24 июня 2023 г.)

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▫️ Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр».

▫️ Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

▫️ Кроме того, 23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами «Storm Shadow».

▫️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

▫️ На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями подразделений группировки войск «Восток», огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Макаровка, Новоселка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области.

▫️ В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов ВСУ в районах населенных пунктов Новополь Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин противника.

▫️ На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яблоково Запорожской области. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Преображенка и Новоданиловка Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

▫️ Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170-ти украинских военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Также уничтожены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

▫️ На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Весёлое, Артемовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой народной республики.

▫️ В ходе боевых действий уничтожено более 245-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

▫️ На Бахмутовском тактическом направлении ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. В районе населенных пунктов Северск и Сухая Балка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ.

▫️ На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве. В районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.

▫️ Также в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

▫️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

▫️ В районах населенных пунктов Ягодное и Берестовое Харьковской области уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские установки «Акация» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. В районе города Днепропетровск уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Зайцево, Артемовск, Новобахмутовка, Володино, Яковлевка, Соледар, Белогоровка Донецкой народной республики, Кременная Луганской народной республики, Ульяновка Херсонской области, Шевченково и Мирное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 444 самолета, 240 вертолетов, 4775 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10319 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5218 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11152 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/27811
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