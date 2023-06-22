Зачем Билл Гейтс и Энтони Блинкен приехали в КНР, заговор Вашингтона и Манилы, «Эппл» раздора
В студии канала “День” журналист, обозреватель газеты “Завтра” Арсений Латов.
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За новым “Москвичом” приезжали – своих то технологий нет и квалификации у работников не хватает…
А еще по странному стечению обстоятельств “Бэнк оф Чина” ограничил переводы в юанях для россиян в Европу и Америку.
https://rtvi.com/news/reshenie-prinyato-ne-kitaem-bank-of-china-ogranichil-perevody-v-yuanyah-iz-rossii-v-es-i-ssha/