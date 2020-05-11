Кому и зачем нужен коронакризис

Кризис, который искусственно организован в рамках всей планеты, столь масштабен и многогранен, что разобраться в его причинах, целях и последствиях нужно не спеша. Обстоятельно. Именно такая беседа состоялась в рамках Петербургского Исторического Клуба, что выходит на радиоволнах города на Неве по руководством доктора исторических наук профессора А.Л. Вассоевича уже почти 30 лет.

Хронометраж:

00:00 — В каком городе вышел первый номер газеты «Правда»

06:00 — О политически-экономическом анализе коронавирусной пандемии

10:45 — Об участии Билла Гейтса в пандемии Covid-19 и об исторических параллелях

16:03 — Кому выгодна мировая информационная эпидемия и кто мог её запустить

20:28 — О разнице реакций России и Европы на эпидемию

22:09 — Для чего необходим мировой кризис

30:42 — О том, как коронавирус сбил социальную напряженность

36:03 — О манипулировании массами людей «по методичке»

41:55 — О том, чему кладёт начало пандемия

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Источник: https://nstarikov.ru/komu-i-zachem-nuzhen-koronakrizis-115382