Кому и зачем нужен коронакризис
Кризис, который искусственно организован в рамках всей планеты, столь масштабен и многогранен, что разобраться в его причинах, целях и последствиях нужно не спеша. Обстоятельно. Именно такая беседа состоялась в рамках Петербургского Исторического Клуба, что выходит на радиоволнах города на Неве по руководством доктора исторических наук профессора А.Л. Вассоевича уже почти 30 лет.
Хронометраж:
00:00 — В каком городе вышел первый номер газеты «Правда»
06:00 — О политически-экономическом анализе коронавирусной пандемии
10:45 — Об участии Билла Гейтса в пандемии Covid-19 и об исторических параллелях
16:03 — Кому выгодна мировая информационная эпидемия и кто мог её запустить
20:28 — О разнице реакций России и Европы на эпидемию
22:09 — Для чего необходим мировой кризис
30:42 — О том, как коронавирус сбил социальную напряженность
36:03 — О манипулировании массами людей «по методичке»
41:55 — О том, чему кладёт начало пандемия
P.S. Другие материалы с участием проф.А.Л.Вассоевича:
- Как убивали Сталина
- Потрясающая и неизвестная история Блокады Ленинграда. Военный Дневник Тани Вассоевич
- Говорим по-русски
- Ложь ХХ съезда
- Россия. Крым. История на радио Петербург
- Изборский клуб. Люди вынуждены слушать «Эхо Москвы»
- «Построение континентальной империи — задача, соответствующая русскому масштабу»
- Изборский клуб. Интернет-музей Российской Империи
- Исторический клуб пригласил в гости
- Битва за Ленинград и ленинградское дело
- Битва за Ленинград и Ленинградское дело
- Подводя итоги уходящего года
- Пока не решим главных задач, нам не решить задач текущих
- Санкт-Петербургскому Историческому Клубу – 20 лет
- Сванидзе: «я не претендую на объективность».
- Насильственная смерть Сталина и ее политические последствия
- Профессиональный историк о смерти Сталина
- Ложь о Сталине на XX съезде
- Русская политика. Выпуск 6
- Русская политика. Выпуск 5
Источник: https://nstarikov.ru/komu-i-zachem-nuzhen-koronakrizis-115382