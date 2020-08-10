Как США давят Германию и зачем им нужна Польша. ФАН-ТВ

Можно ли негра в Германии назвать негром или надо говорить афроевропеец? Или афронемец?

Фактически оккупированная американцами, Германия находится в подчиненном положении. Один из инструментов давления на Берлин — базы армии США и Великобритании на её территории. Давят, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Угрожают санкциям компаниям и даже порту, куда придет «газовая труба» из России.

И вот новость — заявление Трампа о выводе 12 тысяч американских солдат из Германии. Немецкие проамериканские издания подают эту новость как отрицательную для Германии. Мол, вывод войск навредит интересам безопасности Европы и Берлина. И это якобы наказание для несговорчивых немцев за несоблюдение договорённости с НАТО относительно расходов на оборону, поддержку «Северного потока — 2» и прочие проявления самостоятельности.

Так вывод войск США в интересах Германии или нет?

Куда их выводят? В Польшу. Польша — новый фаворит Штатов в Европе. Зачем это нужно Вашингтону и почему Трамп это делает?

А может, под видом «ссоры» и «наказания» американская армия просто двигается ближе к границам России?

Эти и другие вопросы европейской политики и экономики в новом выпуске программы Николая Старикова «По-СтАриковски» с Владимиром Сергиенко.