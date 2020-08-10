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Как США давят Германию и зачем им нужна Польша. ФАН-ТВ

10:12. 10 августа 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ФАН-ТВ

Гостем очередного выпуска авторской программы Николая Старикова «По-СтАриковски» стал писатель и политолог Владимир Сергиенко, вот уже 29 лет живущий в Германии.

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Можно ли негра в Германии назвать негром или надо говорить афроевропеец? Или афронемец?

Фактически оккупированная американцами, Германия находится в подчиненном положении. Один из инструментов давления на Берлин — базы армии США и Великобритании на её территории. Давят, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Угрожают санкциям компаниям и даже порту, куда придет «газовая труба» из России.

И вот новость — заявление Трампа о выводе 12 тысяч американских солдат из Германии. Немецкие проамериканские издания подают эту новость как отрицательную для Германии. Мол, вывод войск навредит интересам безопасности Европы и Берлина. И это якобы наказание для несговорчивых немцев за несоблюдение договорённости с НАТО относительно расходов на оборону, поддержку «Северного потока — 2» и прочие проявления самостоятельности.

Так вывод войск США в интересах Германии или нет?

Куда их выводят? В Польшу. Польша — новый фаворит Штатов в Европе. Зачем это нужно Вашингтону и почему Трамп это делает?

А может, под видом «ссоры» и «наказания» американская армия просто двигается ближе к границам России?

Эти и другие вопросы европейской политики и экономики в новом выпуске программы Николая Старикова «По-СтАриковски»  с Владимиром Сергиенко.

P.S. Предыдущие выпуски:

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-ssha-davjat-germaniju-i-zachem-im-nuzhna-polsha-fan-tv-117909

Метки: блог, Видео

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