Принудительная вакцинация, чипизация по Гейтсу и Маску
В очередном прямом эфире, который каждую субботу в 18:00 проходит в моём интсаграмме, как всегда, было много различных вопросов. Был и технический сбой.
В общем, все было…
Хронометраж:
0:00 — Была ли у Ельцина возможность «забрать» Крым
3:47 — О выдаче гражданства РФ в Казахстане и на Украине
5:53 — О книге «Исповедь экономического убийцы» Джона Перкинса
6:25 — Кому подчиняется суд Европы
7:14 — О возможных санкциях против Германии
7:46 — О сегодняшней ситуации в Саудовской Аравии
8:53 — Почему Россия поздно закрыла границы с Европой
9:52 — О важности газопровода Северный поток-2 для России
11:03 — Будет ли проводиться чипизация населения
11:55 — В чьих интересах действует Эрдоган
12:37 — Почему на Украине не празднуют День Победы 9 мая
13:24 — Об отношении к творчеству В. Пикуля
14:16 — О постройке Берлинской стены при Хрущеве
15:23 — Было ли крушение СССР целенаправленным актом
16:27 — Есть ли вероятность насильственных вакцинации в будущем
17:01 — О терактах, являющимися попыткой «союзников» остановить суверенную политику России
17:38 — Об отношении к дистанционному обучению
19:00 — О решении Грефа тестировать вакцину от коронавируса на сотрудниках Сбербанка
20:14 — О гражданах России, оставшихся без средств к существованию
21:38 — О выходе Великобритании из ЕС
22:19 — Почему на государственные деньги снимают антигосударственное кино
23:25 — Почему Китай собирается распродавать госдолг США
24:41 — О том, зачем Россия помогает «другим», покупая облигации
26:13 — Кто стоял за взрывами домов в 1999 году
26:32 — О причине закрытий АЭС
27:49 — Сталин, Черчилль, Рузвельт — кто кого «переиграл»?
29:30 — Почему Исландия включилась в Шенген
30:06 — Почему Швейцария, Норвегия и Исландия в своё время отказались от вступления в ЕС?
31:13 — Для чего была создана Швейцария
32:12 — Для чего убили российского посла Карлова
33:08 — Могут ли США победить Китай
34:48 — О причинах массовой депортации Крымских татар
37:34 — Зачем немцы бежали из ГДР при Горбачёве
39:06 — Что мешает Президенту «отодвинуть» либералов от власти
40:21 — Почему Сталин отстранил маршала Голованова после войны
41:25 — Будем ли мы жить при социализме
44:25 — О «разнообразии» в рядах коммунистов
45:17 — О современном российском триколоре
47:50 — О «сливе» российских биоданных американцам
49:38 — Почему Лукашенко покупает нефть у США
51:41 — О современных школьных учебниках истории
53:27 — О партии социалистов-революционеров
55:21 — Стоял ли Запад за захватом заложников в Буденновске в 1995 году
57:01 — О хронологии прочтения книг Н.В. Старикова
57:32 — Может ли Кадыров быть преемником Путина
58:41 — Почему США — лидер по количеству жертв коронавируса
1:00:20 — Станет ли коронавирус причиной пересмотра политики современного здравоохранения
1:01:04 — Помогали ли Врангелю западные спецслужбы
1:03:28 — Почему в Казахстане принимают антинародный кодекс
1:04:23 — Почему Ленин воевал с меньшевиками
1:05:20 — О переносе даты окончания Второй Мировой войны на 3 сентября
1:06:35 — Против кого воевал СССР во Второй Мировой войне
1:08:33 — Об отношении к расследованиям Навального
1:10:45 — О доставке Ленина в Россию в 1917 году
1:12:52 — О саботировании выполнения указов Президента на местах
1:15:03 — О воспитательной работе с молодежью в сфере культуры
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikov_ru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
- Кризис – способ сломать тех, кто не подчинился
- Великая Победа — вопреки или благодаря Сталину?
- Почему мы Победили, Билл Гейтс и чипирование
- Болезнь Мишустина, Мария Захарова и Навальный, Сталин после войны
- ЦБ и Глазьев, коронавирус и Платошкин
- Кризис и страх – как способ управления
- Три «э» новой реальности 2020 — Экономика, Эпидемия, Экспансия
- Путь к суверенной эмиссии – «национализация рубля»
- Национализация рубля и прямой эфир в инстаграмме
- Сталин – ответы на вопросы
Источник: https://nstarikov.ru/prinuditelnaja-vakcinacija-chipizacija-po-gejtsu-i-masku-115535