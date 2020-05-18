Принудительная вакцинация, чипизация по Гейтсу и Маску

В очередном прямом эфире, который каждую субботу в 18:00 проходит в моём интсаграмме, как всегда, было много различных вопросов. Был и технический сбой.

В общем, все было…

Хронометраж:

0:00 — Была ли у Ельцина возможность «забрать» Крым

3:47 — О выдаче гражданства РФ в Казахстане и на Украине

5:53 — О книге «Исповедь экономического убийцы» Джона Перкинса

6:25 — Кому подчиняется суд Европы

7:14 — О возможных санкциях против Германии

7:46 — О сегодняшней ситуации в Саудовской Аравии

8:53 — Почему Россия поздно закрыла границы с Европой

9:52 — О важности газопровода Северный поток-2 для России

11:03 — Будет ли проводиться чипизация населения

11:55 — В чьих интересах действует Эрдоган

12:37 — Почему на Украине не празднуют День Победы 9 мая

13:24 — Об отношении к творчеству В. Пикуля

14:16 — О постройке Берлинской стены при Хрущеве

15:23 — Было ли крушение СССР целенаправленным актом

16:27 — Есть ли вероятность насильственных вакцинации в будущем

17:01 — О терактах, являющимися попыткой «союзников» остановить суверенную политику России

17:38 — Об отношении к дистанционному обучению

19:00 — О решении Грефа тестировать вакцину от коронавируса на сотрудниках Сбербанка

20:14 — О гражданах России, оставшихся без средств к существованию

21:38 — О выходе Великобритании из ЕС

22:19 — Почему на государственные деньги снимают антигосударственное кино

23:25 — Почему Китай собирается распродавать госдолг США

24:41 — О том, зачем Россия помогает «другим», покупая облигации

26:13 — Кто стоял за взрывами домов в 1999 году

26:32 — О причине закрытий АЭС

27:49 — Сталин, Черчилль, Рузвельт — кто кого «переиграл»?

29:30 — Почему Исландия включилась в Шенген

30:06 — Почему Швейцария, Норвегия и Исландия в своё время отказались от вступления в ЕС?

31:13 — Для чего была создана Швейцария

32:12 — Для чего убили российского посла Карлова

33:08 — Могут ли США победить Китай

34:48 — О причинах массовой депортации Крымских татар

37:34 — Зачем немцы бежали из ГДР при Горбачёве

39:06 — Что мешает Президенту «отодвинуть» либералов от власти

40:21 — Почему Сталин отстранил маршала Голованова после войны

41:25 — Будем ли мы жить при социализме

44:25 — О «разнообразии» в рядах коммунистов

45:17 — О современном российском триколоре

47:50 — О «сливе» российских биоданных американцам

49:38 — Почему Лукашенко покупает нефть у США

51:41 — О современных школьных учебниках истории

53:27 — О партии социалистов-революционеров

55:21 — Стоял ли Запад за захватом заложников в Буденновске в 1995 году

57:01 — О хронологии прочтения книг Н.В. Старикова

57:32 — Может ли Кадыров быть преемником Путина

58:41 — Почему США — лидер по количеству жертв коронавируса

1:00:20 — Станет ли коронавирус причиной пересмотра политики современного здравоохранения

1:01:04 — Помогали ли Врангелю западные спецслужбы

1:03:28 — Почему в Казахстане принимают антинародный кодекс

1:04:23 — Почему Ленин воевал с меньшевиками

1:05:20 — О переносе даты окончания Второй Мировой войны на 3 сентября

1:06:35 — Против кого воевал СССР во Второй Мировой войне

1:08:33 — Об отношении к расследованиям Навального

1:10:45 — О доставке Ленина в Россию в 1917 году

1:12:52 — О саботировании выполнения указов Президента на местах

1:15:03 — О воспитательной работе с молодежью в сфере культуры

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

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P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/prinuditelnaja-vakcinacija-chipizacija-po-gejtsu-i-masku-115535