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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 22 июня 2023 г.)

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◽️ Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства.

◽️ Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута.

◽️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

◽️ На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка.

◽️ В районах населенных пунктов Нескучное, Новоселки и Новодаровка оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны.

◽️ Уничтожены: боевая машина пехоты, а также три боевые бронированные машины.

◽️ На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое.

◽️ Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

◽️ На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Северное и Первомайское Донецкой народной республики.

◽️ В ходе боевых действий уничтожено более 185-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

◽️ На Красно-Лиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве.

◽️ Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Серебрянка.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

◽️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка.

◽️ В районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское уничтожены две украинские диверсионно-разведывательных группы.

◽️ Общие потери противника за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.


◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 105-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Веселое поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

◽️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

◽️ Также, за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Кременная, Червоная Диброва Луганской народной республики, Раздоловка, Волноваха, Кирилловка, Краснополье Донецкой народной республики, Любимовка, Мирное Запорожской области и Червоный Маяк Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10278 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5193 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11110 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/27737
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11081 8445
    чужой только что

      Если на Западе уже отмыли деньги на Украину, то у них стоит вопрос как передать нищую Украину с долгами в Россию.
      Ни при каких обстоятельствах брать Украину нельзя. Даже под угрозой ввода войск НАТО на Украину. Даже при моральном осуждении, что Россия бросила своих украинцев.
      Н Е Л Ь З Я -а-а-а-а-а- !!!!!
      Украина должна остаться независимым государством. И Россия должна быть независима от Украины.
      Украинцы сами должны беречь свой суверенитет. Россия должна помочь Украине поставками украинцев.

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