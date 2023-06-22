

◽️ Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства.

◽️ Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута.



◽️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

◽️ На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка.

◽️ В районах населенных пунктов Нескучное, Новоселки и Новодаровка оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны.

◽️ Уничтожены: боевая машина пехоты, а также три боевые бронированные машины.

◽️ На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое.

◽️ Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.



◽️ На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Северное и Первомайское Донецкой народной республики.

◽️ В ходе боевых действий уничтожено более 185-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.



◽️ На Красно-Лиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве.

◽️ Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Серебрянка.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.



◽️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка.

◽️ В районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское уничтожены две украинские диверсионно-разведывательных группы.

◽️ Общие потери противника за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.



◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 105-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Веселое поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.



◽️ Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

◽️ Также, за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Кременная, Червоная Диброва Луганской народной республики, Раздоловка, Волноваха, Кирилловка, Краснополье Донецкой народной республики, Любимовка, Мирное Запорожской области и Червоный Маяк Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10278 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5193 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11110 единиц специальной военной автомобильной техники.