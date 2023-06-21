Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 21 июня 2023 г.)

26 0


▫️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

▫️ В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

▫️ В результате огневого поражения уничтожены: один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

▫️ На Запорожском направлении умелыми и мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии, отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области.

▫️ Кроме того, нанесено огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское Запорожской области, а также по скоплению живой силы и техники в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области.

▫️ В районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляй Поле и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ Общие потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».

▫️ На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боевых действий уничтожено до 400 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.

▫️ На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ Потери противника за сутки составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

▫️ На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Площанка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и в Серебрянском лесничестве.

▫️ В ходе боевых действий за сутки уничтожено до 135-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Восемь украинских военнослужащих сдались в плен.

▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.


▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.

▫️ В районах населенных пунктов Новгородское Донецкой Народной Республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ.

▫️ Также, в районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

▫️ Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожское, Переможное Запорожской области, Площанка, Кременная Луганской Народной Республики, Володино и Благовещенка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4725 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10256 танков и других боевых бронированных машин, 1127 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11098 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/27656
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (20.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.10.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.05.2023 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru