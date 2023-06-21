

▫️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

▫️ В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

▫️ В результате огневого поражения уничтожены: один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.



▫️ На Запорожском направлении умелыми и мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии, отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области.

▫️ Кроме того, нанесено огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское Запорожской области, а также по скоплению живой силы и техники в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области.

▫️ В районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляй Поле и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ Общие потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».



▫️ На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики.

▫️ В ходе боевых действий уничтожено до 400 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.



▫️ На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

▫️ Потери противника за сутки составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен.



▫️ На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Площанка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и в Серебрянском лесничестве.

▫️ В ходе боевых действий за сутки уничтожено до 135-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Восемь украинских военнослужащих сдались в плен.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.

▫️ В районах населенных пунктов Новгородское Донецкой Народной Республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ.

▫️ Также, в районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

▫️ Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожское, Переможное Запорожской области, Площанка, Кременная Луганской Народной Республики, Володино и Благовещенка Донецкой Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4725 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10256 танков и других боевых бронированных машин, 1127 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11098 единиц специальной военной автомобильной техники.

