Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 18 июня 2023 г.)
◽️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях.
◽️ Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.
◽️ Противник силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.
Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены.
Кроме того, в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.
За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.
◽️ На Южно-Донецком направлении, в районе Времевского выступа, решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области.
Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380-ти украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две – «Bradley», а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер «Striker», а также гаубица Д-20.
◽️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой народной республики.
Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа Донецкой народной республики.
В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня «Град».
Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.
◽️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Фигалевка, Масютовка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.
В результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики.
В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
В течение суток на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.
◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили более 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также орудие «Гиацинт-Б».
В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 113-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.
В районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Владимировка, Спорное, Ровнополь Донецкой народной республики, Тополевка, Рубежное, Меловатка Луганской народной республики, Песчаное Херсонской области, Марфополь, Пшеничное, Ремовка и Подгорное Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 239 вертолетов, 4686 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10156 танков и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11028 единиц специальной военной автомобильной техники.
Скоро Перемирие??На предстоящей неделе в Лондоне намечено большое и пафосное мероприятие под названием “международная конференция по восстановлению Украины”. Британские организаторы анонсируют участие более тысячи инвесторов из 61 страны мира. Ожидаются высокие гости, лидеры государств и правительств, министры и миллиардеры, а также лично король Британии. Прямиком из Китая туда планирует приехать госсекретарь США Энтони Блинкен. Британский премьер Риши Сунак уже заранее распространил в прессе свою высокопарную речь с призывом к бизнесу “инвестировать в Украину”.
Но вот что интересно: если на первой подобной конференции в швейцарском Лугано речь в основном шла о послевоенном восстановлении Украины, то, исходя из анонсируемой речи Сунака, надежды Запада на быстрое окончание боевых действий после фактического провала украинского контрнаступления растаяли и, соответственно, бизнесменов скорее призывают не дать Украине полностью разориться до завершения войны.
Характерна и цель, которую официально декларируют организаторы Лондонской конференции. Оказывается, она должна “продемонстрировать президенту Путину, что его попытки разрушить Украину только создадут более сильную, более процветающую и более объединенную европейскую нацию”. То есть не для Украины это мероприятие намечается, а для демонстрации чего-то там президенту России!..Запросили 1трлн дол!1-кто ж даст ,а кто будет пилить..??