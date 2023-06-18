

◽️ В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях.

◽️ Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.

◽️ Противник силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены.

Кроме того, в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.

За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.

◽️ На Южно-Донецком направлении, в районе Времевского выступа, решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области.

Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380-ти украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две – «Bradley», а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер «Striker», а также гаубица Д-20.



◽️ На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой народной республики.

Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа Донецкой народной республики.

В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня «Град».

Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.



◽️ На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Фигалевка, Масютовка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.

В результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики.

В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В течение суток на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили более 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также орудие «Гиацинт-Б».

В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 113-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

В районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Владимировка, Спорное, Ровнополь Донецкой народной республики, Тополевка, Рубежное, Меловатка Луганской народной республики, Песчаное Херсонской области, Марфополь, Пшеничное, Ремовка и Подгорное Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 239 вертолетов, 4686 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10156 танков и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11028 единиц специальной военной автомобильной техники.