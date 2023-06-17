

16 июня Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины.

◽️ Цель удара достигнута. Назначенный объект поражён.



◽️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

В районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.

На Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное Запорожской области.

◽️ Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин.

◽️ Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235-ти украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.



На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Новокалиново, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики.

◽️ В районах населенных пунктов Марьинка и Новгородское Донецкой Народной Республики ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны.

◽️ В ходе боев на данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.



На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

◽️ В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

◽️ В течение суток уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.



На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

◽️ В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

◽️ За сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.



На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.

◽️ В районах населенных пунктов Новопавловка Донецкой Народной Республики и Томарино Херсонской области поражены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18.

◽️ В районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики поражен радиолокатор обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300.

◽️ В районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады.



Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

◽️ Кроме того, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Берестовое Харьковской области, Молодежное, Лозовое, Опытное Донецкой Народной Республики, Николаевка Луганской Народной Республики, Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 239 вертолетов, 4668 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10047 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5141 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10996 единиц специальной военной автомобильной техники.