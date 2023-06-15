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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 июня 2023 г.)

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Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

◽️ В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

◽️ В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за сутки отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих и три танка.

В районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.

На Запорожском направлении ударом ракетных войск нанесено поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Любицкое Запорожской области. В районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Загорное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

◽️ Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 155-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

◽️ На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Артемово, Звановка, Выемка и Авдеевка Донецкой Народной Республики ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

В районах населенных пунктов Новомихайловка, Новгородское и Славное Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Масютовка, Молчаново, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

◽️ Потери противника на данном направлении за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

◽️ В районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ За сутки уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.


На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 105-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132-х районах. В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой Народной Республики поражён командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

◽️ Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка Луганской Народной Республики, Еленовка, Спорное, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Ремовка, Новое Запорожской области и Пролетарка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 238 вертолетов, 4630 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9994 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10964 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/27444
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