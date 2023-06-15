Началась проверка “Ельцин-Центра”
В лесу что-то сдохло.
Министерство Юстиции РФ начало официальную проверку "Ельцин-Центра".
"Ельцин-Центр" подозревают в деятельности, которая совместима с статусом иностранного агента. Не может быть. В 2023-м году заметили.
Когда-то считалось, что невозможно в России что-то поделать с "Мемориалом", "Эхо Москвы", "Московской Хельсинской Группой" и "Новой газетой". Но времена меняются и небываемое бывает. Надеюсь, что и "Ельцин-Центр" пополнит этот список. Не рассчитавшись с "Ельцин-Центром" невозможно порвать с 90-ми.
Где-то лежат (стоят) чемоданы компромата.
По требованию Пугачевой идет проверка.
Там украли ее ноты под которые плясал пьяный Борька.
Чужому.
Все правильно. Зря что-ли она на пару с Вайкуле СССР кормила. Имеет право.
Она кормила СССР, когда в магазине были синие куры. Так Ленин завещал.
А Леонид Ильич ей подарил нефтяную скважину. И все думали, что это за ее голос.
Сегодня удовлетворили просьбу Египта о вступлении в БРИКС.
Сейчас у Турции возникнут проблемы с русскими туристами. Эрдоган подумает а пошел бы этот НАТО.
Так она поди ртом на доедала.., – чтобы спеть за скважину.
А Эрдогану теперь наверное соловьём заливаться придется,, – чтобы последний кусок изо рта не забрали.
А ты видел как наш к Скобеевой обниматься лез ?
Выбежал технарь наперерез и начал поправлять микрофон.
А так бы и Скобеевой плантацию картошки подарили.
К Скобеевой!!!?
Да я бы с ней рядом в поле ни сел.
Но, как говорится, – на вкус и цвет товарищей нет.