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Началась проверка “Ельцин-Центра”

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В лесу что-то сдохло.
Министерство Юстиции РФ начало официальную проверку "Ельцин-Центра".
"Ельцин-Центр" подозревают в деятельности, которая совместима с статусом иностранного агента. Не может быть. В 2023-м году заметили.

Когда-то считалось, что невозможно в России что-то поделать с "Мемориалом", "Эхо Москвы", "Московской Хельсинской Группой" и "Новой газетой". Но времена меняются и небываемое бывает. Надеюсь, что и "Ельцин-Центр" пополнит этот список. Не рассчитавшись с "Ельцин-Центром" невозможно порвать с 90-ми.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8423917.html
Метки: екатеринбург, ельцин-центр
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 25139 23369
    жора шапов сегодня в 13:10

      Где-то лежат (стоят) чемоданы компромата.

    • 11052 8416
      чужой три часа назад

        По требованию Пугачевой идет проверка.
        Там украли ее ноты под которые плясал пьяный Борька.

        1
        1
      • 4205 4053
        Виктор два часа назад

          Чужому.
          Все правильно. Зря что-ли она на пару с Вайкуле СССР кормила. Имеет право.

          1
          1
          • 11052 8416
            чужойВиктор два часа назад

              Она кормила СССР, когда в магазине были синие куры. Так Ленин завещал.
              А Леонид Ильич ей подарил нефтяную скважину. И все думали, что это за ее голос.
              Сегодня удовлетворили просьбу Египта о вступлении в БРИКС.
              Сейчас у Турции возникнут проблемы с русскими туристами. Эрдоган подумает а пошел бы этот НАТО.

              • 4205 4053
                Викторчужой два часа назад

                  Так она поди ртом на доедала.., – чтобы спеть за скважину.
                  А Эрдогану теперь наверное соловьём заливаться придется,, – чтобы последний кусок изо рта не забрали.

                  • 11052 8416
                    чужойВиктор час назад

                      А ты видел как наш к Скобеевой обниматься лез ?
                      Выбежал технарь наперерез и начал поправлять микрофон.
                      А так бы и Скобеевой плантацию картошки подарили.

              • 4205 4053
                Виктор 55 мин. назад

                  К Скобеевой!!!?
                  Да я бы с ней рядом в поле ни сел.
                  Но, как говорится, – на вкус и цвет товарищей нет.

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