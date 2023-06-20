Как сообщают СМИ, Министерство юстиции России в середине июня начало проверку «Ельцин-центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. По заявлению замглавы ведомства Олега Свириденко, проверка займёт не менее месяца. «Будут собраны материалы о деятельности, подтверждающей либо опровергающей фактуру», – уточнил Свириденко.

В связи с этим рекомендуем ознакомиться с исследованием Вардана Багдасаряна, которое наглядно раскрывает идейный посыл экспозиций «Ельцин-центра» и способ его донесения до аудитории. Далее текст исследования.

«Ельцин-центр»: экспертная оценка деятельности в фокусе угроз национальной безопасности России

Проведённый в сентябре – октябре 2022 года междисциплинарной экспертной группой мониторинг содержания и формы подачи материалов Музея Бориса Ельцина, входящего в структуру «Ельцин-центра», должен был дать ответ на вопрос, не подпадает ли содержание экспозиции под определение её в качестве антироссийской исторической пропаганды, мифологизации и фальсификации истории? Основные результаты мониторинга в исторической части экспертизы представляются ниже.

Структура экспозиции

Композиционно экспозиция «Ельцин-центра» структурирована по трём блокам, задающим соответствующее видение исторического процесса. Первый блок представляет историю российского XX века на фоне предъявляемого в презентационном ролике общего видения истории России. Идейное содержание этого раздела выражается ключевым положением о воспроизводимой исторически в России несвободе, связанной с гипертрофированностью государственного начала и автократией российских правителей. Основная коллизия российской исторической драмы в версии «Ельцин-центра» состоит в борьбе идеалов свободы против государственной несвободы. Через связывание государства с несвободой формируется антигосударственная повестка, даются ложные ориентиры необходимости борьбы с государственным началом. Б.Н. Ельцин оказывается основным героем российской истории как человек, сокрушивший государственную систему.

Характерно отсутствие в экспозиции внешних вызовов для России, что само по себе деформирует видение исторического процесса, подводит к объяснению мобилизационных шагов со стороны государства как произвола государственной власти, а не объективной необходимости ответа на угрозы извне. Перенос идейного содержания исторической экспозиции «Ельцин-центра» на современность (а такие экстраполяции неизбежно будут возникать ввиду актуализации истории) формируют негативное отношение к курсу на восстановление суверенных потенциалов России, в том числе шагов, связанных с осуществлением СВО.

Второй раздел – «Семь дней, которые изменили Россию» – непосредственно посвящён деятельности Б.Н. Ельцина. Само название раздела экспозиции задаёт определённые идеологические посылы. Заявляется, что не строй был изменён и не государственные институты, а изменена Россия как страна и цивилизация. Ельцин вступил в этой версии в борьбу с исторической Россией, которая характеризуется автократичностью и несвободой, создав с прежним названием нечто новое. Очевидно, что такая интерпретация подрывает закреплённый на конституционном уровне после поправок 2020 года подход о преемственности российской истории, связанности современной России с Россией исторической. Через идею изменения Ельциным исторической России фактически проводится идеология осуществления социального инжиниринга.

«Семь дней» в названии раздела с какими-либо семи днями или годами непосредственно не связаны. Таким образом создатели экспозиции определили в целом политическую деятельность Ельцина. Очевидна в данном случае перекличка с библейским Семидневом. Библеизация создателями экспозиции деятельности Ельцина видится неуместной и даже кощунственной.

Завершается экспозиция «Ельцин-центра» третьим разделом – залом Свободы. Обретение свободы во всех сферах преподносится как итог деятельности Ельцина и целевой ориентир создателей экспозиции. Большими буквами высвечиваются в зале пять сфер свободы – свобода совести и вероисповедания, свобода мысли и слова, свобода собраний и объединений, свобода передвижения, свобода предпринимательства. Свобода понимается, таким образом, в определённом ракурсе в её либеральной версии как liberty. Как из общего замысла экспозиции, так и из контента зала определённо следует идеологическая ангажированность «Ельцин-центра», использование его как института пропаганды идеологии либерализма.

Крым в составе Украины

Наиболее очевидно позиция создателей «Ельцин-центра» выражена в карте мира, размещённой в зале Свободы. Крым на этой карте обозначен в составе Украины. «Ельцин-центр» был создан в 2015 году, когда Крым уже входил в состав Российской Федерации, а потому ссылка на то, что карту не поправили после произошедших изменений, не может быть предъявлена. Не является эта карта и картой исторической: соответствующих указаний на ней нет и размещена она в разделе не истории, а настоящего. Отношение к вопросу о принадлежности Крыма с 2014 года, как известно, определяет политическую позицию представителей российского общества. «Ельцин-центр», очевидно, занимает в этом вопросе позицию иную, чем большинство российских граждан. Кроме того, искажённое изображение российских государственных границ противоречит законодательству РФ и должно преследоваться по закону.

Подарок Ельцину – оранжевый свитер

В самом начале экспозиции представлен также оранжевый свитер – подарок Б.Н. Ельцину от Б.Е. Немцова. Подарок был преподнесён в 2005 году. В это время Немцов являлся советником украинского президента В.А. Ющенко, пришедшего к власти на волне первого Майдана. Немцов прилагает к свитеру записку, содержащую следующее пояснение символики: «…его оранжевый цвет – намёк на то, чего не хватает сейчас нам в России». На рубеже 2004 и 2005 годов на Украине произошла, как известно, «оранжевая революция», и Немцов говорит фактически прямо: этого сейчас не хватает в России. То есть имела место поддержка цветной революции. И размещение записки такого содержания в музее Ельцина звучит как призыв к цветной революции в Российской Федерации.

Общая характеристика истории России

История России в целом представлена в «Ельцин-центре» через метафору лабиринта. Суть лабиринта раскрывается как блуждание по коридорам «тоталитарной системы». Показательно, что характеристика «тоталитарное прошлое» относится создателями экспозиции не только к сталинскому периоду и даже не только к периоду советскому, а ко всей истории России. Свобода, в соответствии с либеральными взглядами разработчиков, рассматривается как высшая ценность и цель исторического развития. Она ставится, в частности, выше ценности суверенитета и других общественных идеалов. Из общей позиции приоритета свободы как liberty следует тезис, что при избавлении от внешних угроз и иностранных нашествий степень несвободы, выражаемой «порабощением народа собственными правителями», только возрастала. Получалось, таким образом, что собственные правители в развёртке российской истории оказывались большим злом, чем угроза иностранного завоевания.

Общая характеристика российского XX века

Текст, представляющий общую характеристику XX столетия, называется «Настоящий XX век». Заглавие подразумевает, что существует ложная, неподлинная версия XX века и экспозиция открывает посетителям правду.

Начинается раскрытие «правды» со слов о «трёх русских революциях», «концентрационных лагерях» и «геноциде целых народов». При этом не даётся пояснений, относятся ли концентрационные лагеря и геноцид к российской или мировой истории. Из контекста изложения и сопряжённости слов о концентрационных лагерях и геноциде с тремя русскими революциями следует, что речь идёт именно об отечественной истории. Геноцид – это тягчайшее обвинение, представляющее собой крайнее проявление человеконенавистничества. Ни российская история в целом, ни история СССР прецедентов геноцида в действительности не знала. Понятие «концентрационный лагерь» связывается, как правило, с геноцидной практикой нацистов и на лагеря заключённых в Советском Союзе не распространяется. Обвинение в геноциде, если бы оно было предъявлено СССР и России, было бы страшной клеветой, и двусмысленность приводимого текста «Настоящий XX век» не может не вызывать обеспокоенности.

Партия большевиков называется в тексте партией «кровавой политической диктатуры». Такая характеристика является ненаучной, идеологически тенденциозной и могла бы стать предметом судебного иска. В представлении XX века создатели экспозиции проигнорировали достижения государства и большевицкой партии, в том числе связанные с улучшением положения человека (просвещение, культура, социальное обеспечение, научно-технический прогресс).

Тезис о возвращении России в «орбиту мировой цивилизации» обращает на себя внимание с точки зрения использования понятия «цивилизация» в единственном числе. Разработчики экспозиции принимают, таким образом, взгляд об универсализме мировой истории, сопряжённой с историей Запада, и отвергают вариативность цивилизационного развития, включая развитие самостоятельной Российской цивилизации.

Первая мировая война

В тексте о Первой мировой войне разработчики указывают, что Россия вступила в неё вопреки «трезвому внешнеполитическому расчёту», зажатая в «тиски союзнических обязательств». Подразумеваются в этой оценке союзнические обязательства перед православной Сербией. Применение соответствующих оценок к современной российской политике выглядит как назидание воздерживаться от такого рода обязательств помощи братским народам впредь.

Причины экономических неурядиц, приведших к революции, создатели экспозиции связывают с проведением правительством всеобщей мобилизации. «Всеобщая мобилизация, – утверждается в тексте, – привела к нехватке продовольствия, крестьян поставили под ружьё, на земле было работать некому». Представленная картина – исторически недостоверная, имевшая цель дискредитировать саму идею применения мобилизационного инструментария. Проблемы с продовольствием возникли в период Первой мировой войны не из-за дефицита крестьян, остававшихся доминирующей группой населения, а из-за плохо организованной системы снабжения.

Революции 1917 года

Разработчики экспозиции не скрывают своих симпатий к Февральской революции. Главное её завоевание оценивается разработчиками как предоставление гражданских свобод. Февралисты в этом отношении выступают предшественниками Ельцина. При этом монархическая власть характеризуется «трагической неспособностью к правлению в условиях военного кризиса», а большевики – установлением диктатуры. Игнорируется тот факт, что диктатура была установлена ещё до большевиков А.Ф. Керенским, а упрёк в трагической неспособности управлять мог бы быть также адресован и Временному правительству.

Петроградский совет, противостоящий Временному правительству, назван неконституционным органом. Конституционным он быть и не мог ввиду отсутствия конституции. Неконституционным и нелегитимным по законам Российской империи было и Временное правительство, но ему разработчики экспозиции с очевидностью симпатизируют.

В тексте, посвящённом 1917 году, допущены исторические ошибки, являющиеся, по-видимому, результатом подвёрстывания исторического материала под заданную схему. Так, утверждается, например, что система двоевластия сложилась к лету 1917 года. В действительности же двоевластие сложилось уже в феврале 1917 года в ходе революции. Отодвинуть сроки установления двоевластия на лето потребовалось для проведения тезиса о том, что Временное правительство было легитимным преемником отрёкшегося от власти императора, а Советы – нелегитимными органами.

Коллективизация и индустриализация

Предлагаемая в экспозиции негативная трактовка курса на индустриализацию противоречит пониманию того, что за счёт индустриального рывка конца 1920-х – 1930-х годов удалось обеспечить суверенитет страны и создать промышленную базу в перспективе грядущей войны. Разработчики «Ельцин-центра» делают недостоверное утверждение, что будто бы индустриализация в СССР осуществлялась «в значительной степени за счёт рабского труда заключённых». В действительности же труд заключённых хотя и сыграл определённую роль в экономическом прорыве, никогда не являлся доминирующим в советской экономике.

Увязывание разработчиками экспозиции массового голода на Украине и в Казахстане с курсом на коллективизацию фактически поддерживает позицию о «голодоморе», используемую в антироссийской пропаганде. Упрощённо, как повальное изъятие имущества, скота и земли у зажиточных крестьян и поголовный загон в колхозы, преподносится в экспозиции процесс коллективизации.

Сталин

Ожидаемо в «Ельцин-центре» даётся сугубо негативная характеристика личности и исторической роли И.В. Сталина. Сталин называется создателем «машины смерти», к которой авторы экспозиции относят систему борьбы с врагами народа и структуры ГУЛАГа. «Машина смерти» — это чёрная метафора. Направляемые в лагеря в большинстве не отправлялись на смерть и, отбыв срок, возвращались. Осуждённые как враги народа также в большинстве не приговаривались к высшей мере. Жертв было, безусловно, много. Но «Ельцин-центр» ещё более сгущает краски в сравнении с действительностью. К личностным чертам Сталина разработчики экспозиции относят «подозрительность», «мстительность», «жестокость», «иезуитское чувство юмора». Ни слова не говорится о великих свершениях сталинского времени, о роли Сталина в Великой Отечественной войне.

Репрессии

Искусственно сгущаются краски при освещении вопроса о политических репрессиях в СССР. Заявляется о массовом преследовании – от высылки до расстрелов целых социальных групп, к которым, к примеру, относится интеллигенция. Такого никогда не было и не могло быть. Более того, научной и творческой интеллигенции в сталинские годы была оказана огромная материальная поддержка. Были представители интеллигенции, осуждённые за контрреволюционную деятельность, но были и поддерживаемые режимом.

Признаком сталинских репрессий в экспозиции «Ельцин-центра» указываются «чрезвычайные тройки». Тройки действительно существовали. Но признаком сталинской системы на всём её историческом протяжении считать их некорректно. Время существования «троек НКВД» – чуть более года: август 1937 – ноябрь 1938 года.

В справке «Ельцин-центра» даются непомерно завышенные цифры репрессированных. Утверждается, в частности, что через систему ГУЛАГа прошло всего около 20 миллионов человек. В действительности же, согласно официальным данным, всего через систему лагерей, тюрем и колоний за период с 1921 по 1953 год прошло 7,6 миллиона человек. Причём в эту численность входили не только осуждённые по политическим статьям, но и большинство уголовных.

Игнорирование темы Великой Отечественной войны

В представлении истории XX века в «Ельцин-центре» отсутствует раздел, специально посвящённый Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война является войной священной для российского социума, самой драматической страницей истории страны, и её игнорирование не только деформирует исторический процесс, но и противоречит традициям коллективной памяти общества.

Игнорирование темы Великой Отечественной войны тем более показательно, что тема репрессий в истории СССР даётся в экспозиции развёрнуто. Одним из редких отражений в экспозиции военного периода является акварельная копия фотографии встречи на Эльбе советских и американских войск – подарок, сделанный Биллом Клинтоном. Размещение в экспозиции этой фотографии при общем игнорировании темы Великой Отечественной войны создаёт деформированное представление о значимости роли американского фактора в победе над нацизмом.

Железный занавес

Из текста, представляемого «Ельцин-центром», следует, что железный занавес был установлен со стороны СССР. «Руководство СССР выбрало политику железного занавеса», – утверждается в соответствующей справке. В действительности инициаторами холодной войны явились страны Запада. Как минимум следовало бы говорить о двустороннем характере разделения мира на два лагеря. Односторонность обвинений СССР выглядит как ангажированный выбор разработчиков экспозиции в пользу Запада в противостоянии холодной войны.

Оттепель

В противоположность сталинскому периоду период Н.С. Хрущёва даётся двойственно. В плюс хрущёвскому времени ставится осуществление десталинизации, в качестве примера которой приводятся публикации произведений А.И. Солженицына. Материал подаётся так, что создаётся впечатление, будто бы прорывы в освоении космоса, науке, искусстве, спорте, рост энтузиазма и социального оптимизма являлись следствием десталинизации. Это положение встраивается в общей канве экспозиции в либеральную концепцию о негативной роли государственного начала в обществе. В действительности же и научные прорывы, и спортивные, и развитие искусств были системно заложены в СССР ещё до прихода Н.С. Хрущёва к власти.

Для обоснования оценки оттепели как времени свобод создатели экспозиции идут на искажение фактов под «концепцию». Так, время «магнитофонной революции» датируется в «Ельцин-центре» концом 1950-х – началом 1960-х годов, то есть временем Н.С. Хрущёва. В действительности она происходит позже, уже во времена Л.И. Брежнева. Но хронологическая точность противоречила бы, очевидно, позиции об открытии шлюзов свобод в хрущёвское время и их закрытии во время застоя.

Застой

Если название сектора экспозиции «Оттепель» даётся в «Ельцин-центре» в кавычках, то понятие «застой», относимое к брежневскому времени, – без кавычек. Такое использование подводит под положение, будто бы страна реально остановилась в развитии. В качестве мифа может быть квалифицировано утверждение о том, что руководство страны в этот период «не могло нормально накормить и одеть собственный народ». Причины, почему оно этого не могло сделать, связываются с расходованием гигантских ресурсов на вооружение. Формируется, таким образом, вывод, что большие траты государства на оборону неоправданны. Очевидно, что такая позиция «Ельцин-центра» в условиях эскалации военных угроз является крайне деструктивной.

Позитивно, как борьба за свободу, оценивается применительно к брежневскому этапу деятельность диссидентов, распространение самиздата. Тема связи диссидентского движения с геополитическими противниками не поднимается. Из этого игнорирования создаётся деформированное видение государственного подавления любых попыток свободомыслия.

Перестройка

Период перестройки трактуется в связи с перспективой будущей политической победы Б.Н. Ельцина. Инициированные М.С. Горбачёвым реформы в интерпретации «Ельцин-центра» не могли быть реализованы без слома государственной системы. Действовавший в рамках системы Горбачёв исторически уступает место Ельцину, порвавшему с системой. Сторонники сохранения СССР трактуются как консерваторы, сторонники слома государства – как реформаторы. Задаётся видение, сообразно с которым уничтожение СССР будто бы было объективно необходимым.

Ельцин

В общей характеристике времени Ельцина, датируемого 1987–1999 годами, создаётся тема борьбы героя экспозиции с империей. Империя, то есть сильное государство, как утверждают создатели экспозиции, могла похоронить под своими обломками будущее. Задаётся, таким образом, мысль, что Россия как сильное государство была исторически обречена. Либо с гибелью имперского государства должна была погибнуть и Россия, либо она могла найти новую нишу неимперского существования. Время Ельцина определяется как «путь России от тоталитарного государства к парламентским и президентским выборам, к свободе слова и частной собственности… долгая дорога обретения новой свободной страны». Фактически «Ельцин-центр», развивая тему обречённости империи (даже не СССР, а именно империи), проводит обоснование целесообразности существования России без значимой мощи в мире и собственной геополитической позиции (по образцу государств типа Канады или Финляндии).

И даже в представлении образа Ельцина – главного героя экспозиции – «Ельцин-центр» не избежал тенденциозности. Акцентируется внимание только на те стороны политической деятельности Ельцина, которые не противоречат восприятию его образа в качестве борца за свободу. К примеру, отсутствует в экспозиции тема контртеррористической операции в Чечне, оттолкнувшей от Ельцина многих либералов-западников.

В позитивном ракурсе преподносятся шаги Ельцина, явно ведущие к подрыву советского государственного единства в 1990–1991 годах. К таковым относится, в частности, Декларация о государственном суверенитете РСФСР, заявляющая приоритет российского законодательства над союзным. Утверждается, что, подписав с руководством трёх прибалтийских государств документ о признании взаимного суверенитета, Ельцин спас Прибалтику, остановив военную эскалацию. Оправдывается соображением, что Союз уже не мог более существовать, и решение Ельцина о выходе России из состава СССР.

Правильными решениями, давшими в будущем позитивный отклик, оцениваются в «Ельцин-центре» политика шоковой терапии, приватизация, свободный обмен иностранной валюты, включение в мировую экономику, расстрел Белого дома (трактуется как подавление мятежа коммунистов и националистов), соглашения с НАТО и Украиной, в частности признающее Крым украинской территорией.

Заявляется, что Б.Н. Ельцин в отношениях с мировыми лидерами ставил «во главу угла принципы доверия и открытости». Даются образы его взаимоотношений с лидерами США, Японии, Европы. Фотографии с лидерами стран, не относимых к условному Западу, в экспозиции отсутствуют. На одном из фото представлены мировые лидеры, впереди которых идёт Клинтон, за ним следует Ельцин, что можно понимать как символ мироустройства в версии «Ельцин-центра». Курс Ельцина во внешнем мире опосредованно противопоставляется современному внешнеполитическому курсу России.

Выводы экспертизы

Анализ материалов «Ельцин-центра» и формы их подачи приводит к следующим выводам.