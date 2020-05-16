Фальсификация истории. Манипуляции в социальных медиа

История подвигов и доблести русских солдат является неотъемлемой частью национальной идентичности России, и сегодня все чаще подвергается попыткам дискредитации и пересмотра. В рамках исследования 2020 года компании «Крибрум» предпринята попытка проследить процесс распространения в социальных медиа недостоверной или полностью сфальсифицированной информации о Великой Отечественной войне.

Предметом исследования стали публикации, распространяемые в русскоязычном сегменте социальных медиа в период с 2014 года по настоящее время. Объем сообщений составляет более 4,7 млн.

Интервью основателя «Крибрума» Игоря Ашманова с подробным разбором исследования по фальсификации истории.

Выводы из исследования

В ходе исследования, выявлены признаки информационных кампаний, направленных на дискредитацию роли Советского Союза, развенчание подвига Русского солдата и трансформацию праздника Победы. Важным элементом исследования стало выявление признаков «импорта повестки» за счет иностранных аккаунтов.

Эксперты делают выводы о постоянном и значительном росте количества публикаций с недостоверными фактами о событиях Великой Отечественной войны. В исследовании говорится о том, что это негативно сказывается на уровне историко-культурной образованности и национальной идентичности молодых людей и подростков.

Авторы исследования утверждают, что в обсуждении тем активное участие принимают иностранные аккаунты, в частности из Украины, Прибалтики, Казахстана и других государств, которые часто являются первоисточниками «тезисов». К примеру, авторы исследования отмечают, что термин «победобесие» начинает активно использоваться в преддверии 9 мая. Все исследованные тезисы начинают рост в соцсетях с 2014-2015 гг. Причём распространение этого неологизма растёт на протяжении нескольких лет. Это, в свою очередь, говорит о его искусственном внедрении в российском сегменте социальных сетей.

Фальсификации и манипуляции историческими фактами используются в политических и геополитических целях. Количество публикаций об «оккупационной политике СССР» после окончания Великой Отечественной Войны выросло в период «Крымской весны». В подавляющем большинстве сообщений утверждается «оккупационный» характер внешней политики СССР, после чего этот признак переносится на современную Россию, сообщается в исследовании.

В год 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне особенно активно распространяются обвинения в адрес СССР в развязывании военного конфликта, используются тезисы о «союзе Сталина и Гитлера», о роли «Пакта Молотова-Риббентропа» и другие. Эти темы интенсивно используются в политических целях, открывая возможность для различного рода общественных деятелей и сообществ создавать с их помощью новую информационную повестку, основу которой составляют недостоверные доводы и факты, говорится в исследовании.

Все большую популярность в Сети приобретает обобщенный тезис «нам нечем гордиться», в рамках которого распространяются сообщения, где дискредитируются образы героев войны, приводятся «новые» подробности военных операций, «истинные» мотивы руководства государства – в общем все, что делает гордость за Победу СССР во Второй Мировой войне необоснованной, а образ советской армии и образ советского солдата непривлекательным.

В докладе утверждается, что в 2015 г. лидирующее место по числу негативных сообщений занял Facebook, где, как уверяют авторы, число иностранных аккаунтов, негативно пишущих о роли СССР во Второй мировой войне, почти в 2 раза больше, чем российских. Это даёт исследователям основания полагать, что социальная сеть участвует в продвижении этой повестки.

В 2019 на лидирующие позиции вышел Twitter, обогнав по показателям «Facebook» и «ВКонтакте». В российском и постсоветском сегменте социальных медиа Twitter известен своей популярностью среди оппозиционно настроенных пользователей. В совокупности с этим рост активности в 2019 году пользователей, обвиняющих СССР в начале войны, может быть связан с попыткой политизировать данную тему, сообщается в докладе.

О прогнозах и противодействии

Дальнейшее распространение «фальсифицированной истории» в социальных медиа при отсутствии ответных мер неизбежно приведет к необратимой деформации восприятия исторической действительности. При этом объем такого рода деструктивного контента будет только расти, увеличивая число его реципиентов.

Наиболее эффективным способом противодействия таким информационным кампаниям является создание идеологически устойчивых смыслов, и их систематическое продвижение.

При разработке способов «доставки» контента важно учитывать тенденции и закономерности современных социальных медиа, отслеживать результативность проводимых информационных кампаний, больше работать с популярными блогерами, создавать «вирусный» контент и быть готовыми оперативно корректировать тактику.

Пресс-конференция, посвященная результатам исследования

Постоянный подогрев тем и нарастание концентрации негативных тезисов, – такую оценку масштабам дискредитации в интернете роли СССР в Великой Отечественной войне дали эксперты – участники пресс-конференции в ТАСС, прошедшей в онлайн-формате накануне главного праздника страны.

Они подробно обсудили результаты исследования информационных кампаний в социальных сетях, направленных на фальсификацию исторической правды, дискредитацию подвига русского солдата и роли Советского Союза в Победе 1945 года. В обсуждении приняли участие и волгоградцы.

О главных выводах исследования, механизмах и путях распространения недостоверной информации в социальных медиа, а также выявлении признаков импорта «разоблачительной» повестки рассказали его авторы, российские предприниматели в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения Игорь Ашманов и Наталья Касперская, директор аналитического департамента компании, проводившей исследование, Артем Курицын и заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Гребенюк.

По словам Александра Гребенюка, исследование под названием «Великая Отечественная война: манипуляции, фальсификации и информационные атаки в социальных сетях» стало результатом «титанической работы», которую провели специалисты компании «Крибрум» при консультационной и методологической поддержке факультета Высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова.

Масштабная информационная атака

Главной причиной его появления стала масштабная информационная атака, которой подвергается Россия уже не одно десятилетие. Их регулярно терпит даже такая священная для сердца каждого россиянина дата, как 9 мая. И что самое прискорбное – объектом этих атак в первую очередь становится российская молодежь.

Александр Гребенюк рассказал о методе и инструментах, которые были использованы при подготовке доклада. Этим методом стала цифровая социология – новое направление социального анализа общественных процессов. Оно отличается от традиционных методов сбора тем, что интерес здесь представляют деятельность человека в социальных сетях, активность групп и сообществ, в которых он находится. Этот метод ищет ответ на самый главный вопрос: как процессы, которые протекают в социальных сетях, влияют на окружающий нас мир, на социальную, экономическую и политическую реальность?

Результаты применения цифровой социологии в исследовании наглядно продемонстрировал Артем Курицын. Эксперты изучили, как происходит процесс распространения фальсифицированных фактов, манипуляции в социальных медиа, касающихся Великой Отечественной войны. Для своего исследования они выбрали несколько больших тем для манипуляций и фальсификаций, наиболее популярных сегодня в социальных сетях.

Термин «Победобесие»

Во-первых, было решено исследовать термин «победобесие», появившийся в 2005 году и начавший масштабное распространение в 2014-м. Следующий блок назвали «Нам нечем гордиться». В нем собрано большое количество информации, которая так или иначе рассказывает пользователям соцсетей о том, что День Победы — это не повод для гордости. Третье направление – это отождествление коммунизма и фашизма – довольно популярная сегодня тема, где сравниваются лидеры двух стран периода Великой Отечественной войны. Четвертое направление давно и упорно пытается показать, что именно СССР – виновник начала войны, и наконец, это блок с обвинениями СССР в оккупационной политике, переносимых и на современную Россию.

«Мы исследовали все современные социальные сети, блоги, форумы, интернет-СМИ, которые есть на русском языке. Это огромный объем информации, количество сообщений исчисляется 150 млн в сутки. Мы выделили только то, что касается наших тем. Период исследования – с 2014 года по март 2020-го, – поделился подробностями Артем Курицын. – Всего за это время по всем нашим темам 1,3 млн авторов опубликовали больше 4,7 млн сообщений. Количество просмотров этого контента исчисляется сотнями миллионов – можно оценить охват аудитории. По некоторым темам количество сообщений с 2014-го по 2020 год увеличилось в 18 раз».

По очень многим темам наблюдается линейный рост, подчеркнул, говоря о результатах, Артем Курицын. Это касается, прежде всего, темы «победобесия», призванной разрушить восприятие праздника Победы и предложить взамен, или лучше сказать, навязать тезис, что 9 мая — это не повод для гордости, а день скорби.

Еще одним выводом исследования стал факт импорта повестки. Если посмотреть на географию авторов, которые распространяют сообщения, то ее соотношение в периодах с 2014 по 2016 год и с 2017 по конец 2019-го весьма любопытно. Если в первом периоде украинских авторов было больше, чем российских, то во втором количество украинских авторов снижается и увеличивается количество российских.

«Это позволяет сделать вывод, что зарождение и популяризация термина «победобесие» происходило вне российского сегмента социальных сетей, но после этого было импортировано в российский сегмент», – говорит Артем Курицын.

Что еще примечательно: количество сообщений растет с каждым годом. «Мы давно занимаемся исследованием социальных сетей, процессов, которые в них происходят, и можем сказать, что так долго не живут даже самые популярные интернет-мемы. Они начинают угасать и локально использоваться лишь отдельными пользователями. Здесь мы видим нарастающую с каждым годом динамику», – отметил Курицын.

Также стоит обратить внимание и на то, что главными онлайн-площадками распространения термина «победобесие» стали социальные сети Twitter и Facebook, хотя в российском сегменте до сих пор самой популярной является социальная сеть ВКонтакте.

Тезис «СССР – виновник начала войны»

Похожие процессы исследователи увидели и при распространении тезисов «СССР – виновник начала войны», «СССР, Россия – оккупант».

Что касается последнего, то частота упоминания этого тезиса гораздо выше, чем у «победобесия». Если «победобесие» распространяется только 9 мая, термин «оккупант» присутствует в информационном пространстве почти постоянно.

«Его активное распространение начинается с 2015 года. Хотя подготовка была ещё в 2014-м, – добавил Курицын. – Но в целом, эти даты можно применить к каждом тезису. Вероятно, это связано с общественно-политическими и геополитическими процессами в мире и в странах- ближнего зарубежья, бывшего СНГ».

Тезис «СССР, Россия – оккупант» интенсифицировался после Крымской весны, отметил эксперт. В этот период активно началось обвинение СССР в оккупационной политике в послевоенный период, СССР сравнивается с современной Россией, которую тоже называли оккупантом. «Таким образом дискредитируется не только роль СССР, но и роль в современной России», – подытожил Артем Курицын.

По мнению Игоря Ашманова, история всех этих обвинений началась еще в годы перестройки. До этого все, кто участвовал в войне, не скупились на похвалы России и Советскому Союзу, за то, что он победил фашизм. И лишь в девяностые появились обвинения в том, что СССР развязал войну, его солдаты изнасиловали миллионы немок и тд.

С чем полностью согласен эксперт, так это с выводом о постоянном, практически линейной росте таких сообщений. «Это совершенно неестественная история для любой темы, – подчеркивает он. – У тем обычно график похож на шляпу: довольно крутой склон – появление темы, а затем угасание. Здесь этого не происходит, происходит постоянный подогрев».

Прокомментировал эксперт и факт импорта повестки, а также того, что основными игроками в дискредитации исторической правды являются не самые популярные в России Facebook и Twitter.

«Это довольно явно показывает источники всего этого дела, потому что и Twitter, и Facebook работают не в нашей юрисдикции, у них свои представления о прекрасном. Модераторы Facebook и, скорее всего, Twitter это, в основном, украинцы, враждебные России, – сказал он. – Импорт повестки говорит не только о том, что многие сообщения, мемы и всякие выдумки про роль России во Второй мировой войне появляются на западе, но и о том, что это все больше укореняется у нас, все больше аккаунтов пишут это внутри России. Ситуация ухудшается. Происходит укоренение в умах российских пользователей, и в частности, в умах молодежи. Концентрация возрастает, и это уже не просто какие-то популярные темы, которые иногда обсуждаются, идет непрерывная накачка, которая приобретает политизированные формы и обязательно используется для дискредитации существующего руководства страны и текущей актуальной политики России».

Главная цель – переустройство мира

По мнению Ашманова, общая цель этой работы – пересмотр Ялтинского, послевоенного, устройства мира. Оно и так было пересмотрено после падения СССР, но сейчас происходит как бы легитимизация этого пересмотра, то есть нам все объясняют, что мир поделили несправедливо, потому что СССР ничем не отличалась от фашистской Германии. «Это подготовка к дальнейшему перекраиванию границ и сил в Европе», – убежден эксперт.

Наталья Касперская решила взглянуть на ситуацию с точки зрения детей и подростков, на то, как эту тему воспринимает молодежь, потому что все эти тезисы рассчитаны не на взрослых, зрелых людей, выросших при Советском Союзе, где были четкие и понятные идеологические установки, единый учебник истории, а прежде всего, на подрастающее поколение.

«Во-первых потому, для молодежи Великая Отечественная является очень далеким историческим событием, как, например, война 1812 года. «Это что-то нереальное», —объясняет она свое решение. – Во-вторых, большинство молодежи историей не интересуется совсем – это для них очередная скука. И в-третьих, потому что не сформированы, к сожалению, ориентиры. Ни единого учебника истории, ни единой четкой позиции. Это чистое поле для манипуляций».

В представлении современных школьников и студентов война уже не является тем, с чем большие социальные группы раньше активно контактировали, поддержал Наталью Касперскую Александр Гребенюк. Люди выросли, произошел поколенческий разрыв между молодежью и бабушками- дедушками.

«Передачи знаний, опыта сейчас не происходит, а современная молодежь очень много чего черпает из интернета. К сожалению, любые информационные войны, манипуляции, могут быть только при условии широкого распространения невежества и низкого уровня исторического знания», – говорит он.

При этом Гребенюк считает, в России не все так плохо, как, например, в ряде других государств, где практически в течение 5-7 лет может полностью поменяться картина исторического знания.

«Есть такая крылатая фраза: «Нет ничего более изменчивого, чем история». У нас не все так плохо. Именно правильная подача, популяризация исторического знания, основанного на фактах – очень хорошее лекарство для выработки иммунитета у нашей молодежи от фальсификации. Мы должны больше говорить, больше приводить конкретные примеры. Государство должно этим заняться. Нам нужен единый учебник, единый подход в трактовке истории, основанный, конечно, на фактах. И в случае с нашей молодежью мы должны использовать все современные каналы, которые есть для продвижения информации», – убежден он.

Общество должно отреагировать

По мнению Натальи Касперской, нужно сделать еще несколько вещей. Это зачистка информационного пространства или создание положения, при котором явные фальсификации и вбросы будут не только осуждаться сообществом, но и являться незаконными.

«Сейчас идут большие дискуссии, в частности, о статье в Конституции: предложили отдельную, чтобы не допускать фальсификации истории. Как она будет сформулирована, это вопрос. Но если такой закон будет принят, то это будет, как во многих странах. Например, отрицание Холокоста в Австрии законодательно запрещено – за это сажают в тюрьму. Я была удивлена, когда узнала от австрийца, что за это дают до 7 лет заключения. Законодательные меры — это первое», – считает Касперская.

Второе – это необходимость создания ценностных ориентиров. Это учебник истории, который основан на фактах. Все эти факты подтверждаются, не выдумываются и не пишутся невесть кем. Третье – засеивание медийного пространства позитивным контентом. «Не секрет, что сейчас на нашем пространстве работают враги без какого-либо противодействия: что хотят, то и пишут. Эти сообщения распространяются, и мы ничего не делаем», – говорит Касперская. По ее словам, нужно создавать чистые источники, и это должен быть не один, а несколько ресурсов, в которых бы рассказывали о различных аспектах войны, реальном положении дел, приводили бы примеры, воспоминания уже ушедших или еще живых ветеранов.

«Мы наблюдаем у молодежи снижение критичности мышления при получении информации, – добавил Артем Курицын. – В нашем исследовании мы приводим такие тезисы как «победобесие», «нечем гордиться», «СССР виноват». Как вы видите, они довольно короткие, поэтому легко усваиваются у тех, у кого нет желания разобраться в этом. Более сложные конструкции требовали бы проверки. Если бы читатель хотел понять, правду ли ему пишут, потребовалось бы некоторое, пусть и небольшое исследование. Почитать чего-нибудь, узнать. Но так как мы видим снижение критичности восприятия информации, этот процесс происходит крайне редко».

А вот Игорь Ашманов считает, что примеры других государств не годятся. «Там есть много примеров, совершенно прикрытых цензурой, – убежден он. – Мы просто этого не понимаем. Как говорил великий философ Александр Зиновьев, идеологическая машина Запада гораздо более мощная и всегда была мощнее, чем идеологическая машина СССР и России сегодня. Просто она была организована не как иерархическая пирамида, а как рынок идеологических услуг. Там, кто говорит не то, что нужно, останется без куска хлеба, без кафедры в университете. Вы знаете все эти истории про увольнение журналистов, которые были против войны в Ираке. У нас разные ценности, мы идем своей дорогой. Поэтому копировать западный опыт не стоит».

Например, отрицание холокоста в Австрии, по мнению Ашманова, – некое навязывание изменение мира, потому что австрийцы не очень сильно «замазались» в этой истории, и в любом случае, для них это внешняя история, поэтому они жестко сажают именно из-за нее. Перенимать китайский или европейский опыт мы не можем, потому что мы идем в разных направлениях. У нас разные представления. Для нас Победа является стержнем, потому что это была настоящая битва добра и зла, самая крупная в истории человечества. Мы в ней победили и были на стороне добра. Нам это нужно сохранить. Для них это нечто другое.

«Например, для мелких стран, которые сражались с Гитлером, это вообще небольшая неприятность: глава Дании не доехал даже на велосипеде до своего рабочего места и сдался за час до нападения немцев, а потом они спокойно производили для них оружие, боеприпасы и продукты и всю жизнь себя чувствовали хорошо, а потом пришли другие, и они сейчас тоже хорошо себя чувствуют, – приводит пример Ашманов. – Для них это не является поводом для стыда. У нас должны быть свои законы, свои представления. Копировать, на мой взгляд, ничего не нужно».

История в восприятии молодёжи

Для молодого поколения нужны совсем другие методы, считает он. Потому что у него нет понимания того, что такое знание. Для них отправной точкой знаний является первая строчка в Гугле или в Яндексе. А первые ссылки, как правило, это Википедия, которая не является объективным ресурсом: там довольно сильный перекос в разных темах. Например, написано, что Освенцим освободили американские солдаты, а он на территории Польши, где американцев не было.

«Манипулировать молодежной аудиторией очень просто: нужно производить короткие мемы. Я не говорю, что нам это нужно делать. Нам нужно понимать, что процесс этот интенсивный и очень систематичный. Нужны чистые источники. Свои энциклопедии, большие ресурсы с фактами», – говорит Игорь Ашманов.

Возможно, найти такие источники поможет дальнейшая работа в рамках исследования. Его решено продолжить с ежегодными докладами о результатах, активным привлечением региональной повестки, общественных организаций и обратиться к методам традиционной социологии.

«Конечно, тему надо продолжить, понять, как она развивается, что происходит в соцсетях, каково поведение этого процесса. И, конечно, оценить, как он проявляется в реальном мире. Что будет дальше, я пока не готов точно сказать, но что-то интересное и полезное», – рассказал Артем Курицын.

«Это не заказное исследование, мы это делаем в режиме субботника, потому что нас тема очень задевает», – добавил Игорь Ашманов.

Отметим, что в пресс-конференции приняли участие и журналисты из Волгоградской области. Корреспондент «Социнформбюро» Анатолий Сологубов сообщил, что город-герой не в первый раз сталкивается с серьезной фальсификацией, главными инициаторами которой являются зарубежные партнеры. Один из примеров – попытка установить несколько лет назад в Волгограде бюст бывшего министра обороны ФРГ, который во время Сталинградской битвы служил в рядах немецкой армии в должности зенитчика.

Он также сообщили, что региональное сообщество запустило проект «Сохраним Победу.ру». Волгоградцы планируют использовать материалы представленного исследования и хотят наладить сотрудничество в этой сфере.

Антон Курицын ответил, что компания всегда рада сотрудничеству, если оно приносит пользу, и добавил, что она уже взаимодействует с разными органами государственной власти и общественными организациями.

«Доклад собирает вокруг себя общественные организации, – конкретизировал Александр Гребенюк. – Думаю, что и государственные органы должны отреагировать на результаты. Впереди большая о работа всех заинтересованных граждан».

По материалам: РИАЦ

В Facebook объяснили удаление фото с красным знаменем над Рейхстагом:

«Этот контент был удалён по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — приводит РИА Новости слова официального представителя Facebook.

Там отметили, что компания временно отправляет домой сотрудников, которые занимаются проверкой контента, и полагается на автоматизированные системы проверки.

Ранее пользователи Facebook обратили внимание, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом. Отмечалось, что публикации блокируются, так как они «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».

Источник: RT

Комментарий редакции «Научи хорошему»: Наглядный пример исторической цензуры. Так как скандал с блокировкой фотографий получил широкую огласку, то владельцам Фейсбука пришлось оправдываться и заявлять о «случайности». Из личного опыта добавим, что в Фейсбуке любая критика темы ЛГБТ и пропаганды извращений вызывает блокировку поста за нарушение правил сообщества и последующее предупреждение в адрес группы.

Источник: https://whatisgood.ru/theory/science/falsifikatsiya-istorii/