Фальсификации истории — способ управления психикой людей

В ходе данной конференции было высказано много как объективных, так и субъективных взглядов на общее историческое прошлое двух стран — России и Беларуси. Тем не менее, учёные двух стран были едины в том, что нельзя допускать фальсификации истории, искажения фактов, свободного толкования исторического прошлого, что надо бороться с мифами и домыслами, которые имеют место как в информационном пространстве, так и в школьных учебниках.

Почему возникла необходимость обсуждения данного вопроса? В каком направлении идёт официальная трактовка исторического прошлого Беларуси? И какие последствия могут ожидать страну в рамках современных подходов свободного изложения своего исторического прошлого?

6 марта 2018 года в Москве на Историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова прошёл международный круглый стол «Осмысление альтернативных концепций российско-белорусской истории», организованный Фондом развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», при участии Федеральной национально-культурной автономии Белорусов в России и информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа».



Лейтмотивом данной конференции можно считать высказывание доктора философских наук, главного редактора сайта «Телескоп» Льва Евстафьевича Криштаповича, который призвал учёных обратить самое пристальное внимание на попытки фальсификации истории общей для Беларуси и России.

«Давайте говорить откровенно. Сегодня идёт битва за историю наших народов. Сознание подвергается массированному антиисторическому давлению.



Вместо подлинных исторических фактов, нам навязываются антиисторические взгляды. Если мы этого не будем признавать, то наши выводы будут узко академическими. Если мы говорим об альтернативных концепциях, значит, мы говорим о ложных концепциях.



Посмотрите на прилавки белорусских книжных магазинов — они завалены литературой, которая представляет этот ложный взгляд на российско-белорусскую историю.



Стоит ли обсуждать и дискутировать на счёт этого фальсификата? Это беспредметно.



Такие концепции преследуют чёткую цель — смену геополитического вектора нашей республики, разрыв связей с Россией и перечёркивание нашей общерусской истории».

Почему столь пристальное внимание учёных двух стран к тому, что происходит с исторической наукой? Почему процветает фальсификация истории?

ЦЕЛИ И МОТИВЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

Для чего нужны фальсификации истории? Цели и мотивы авторов, из-под пера которых выходят публикации, искажающие произошедшие события, могут быть самыми разнообразными.



Они касаются идеологической или политической сферы, затрагивают коммерческие интересы и т. д.



Но в целом фальсификации истории мира преследуют цели, которые могут быть объединены в двух группах.



В первую из них входят социально-политические мотивы (геополитические, политические и идеологические). Большинство из них тесно связаны с антигосударственной (либо государства Беларуси, либо России) пропагандой. А долгосрочные цели лежат в области управления мировоззрением населения наших стран и Русской цивилизации в целом.

из них входят социально-политические мотивы (геополитические, политические и идеологические). Большинство из них тесно связаны с антигосударственной (либо государства Беларуси, либо России) пропагандой. А долгосрочные цели лежат в области управления мировоззрением населения наших стран и Русской цивилизации в целом.

Во вторую группу целей входят коммерческие и личностно-психологические мотивы. В их перечне: желание получить славу и самоутвердиться, а также стать известным за короткие сроки, выдав обществу «сенсацию», способную перевернуть «все имеющиеся представления о прошлом». Доминирующим фактором в этом случае служат, как правило, материальные интересы авторов, которые зарабатывают неплохие средства за счёт выпуска больших тиражей своих трудов (пример тому — Солженицын, Фоменко, Суворов (Резун) и другие).



Порой мотивы, побудившие на искажение исторических фактов, можно объяснить желанием отмщения отдельным оппонентам. Порой подобные публикации преследуют цель принизить роль представителей органов власти.

Данные цели и мотивы связаны с приоритетами управления.

Берём, например,Украину, Казахстан, республики Прибалтики, там история преподается таким образом, как будто бы, либо советского исторического периода у них совсем не было, либо это было так, как будто бы, это была глобальная оккупация, геноцид … То есть имеют место полнейшии фальсификации истории, полностью исказившие прошлое народов.

Берём пример, допустим, того же самого Никиты Хрущёва. Для того, чтобы выглядеть хорошим, он что сделал? Он исказил всю информацию о Сталине. Многие вещи, которые ему Хрущёв и прочие ему приписывали, он не совершал.

Иногда политикам не надо говорить, что сейчас лучше, а можно сказать, что раньше было хуже. То есть не обязательно, чтобы было хуже, надо сказать о том, что было хуже. В общем, придумывать другие сказки, придумывать другие легенды.



А если, допустим, происходит война, и захватываются какие-то территории, то обычно тот народ, который живёт на этой территории, пытаются переформатировать, то есть убираются из мировоззрения народов герои, убирается система самоидентификации людей.



И люди становятся, как говорят — «людьми мира, а по сути — становятся иванами не помнящими своего родства. То есть, вроде бы люди: великороссы, белорусы, но одновременно не понятно кто — никто.

История формирует мировоззрение людей.

Это — второй приоритет управления человечеством — хронологический.

Существуют два метода искажения истории.

Первый метод — прямое искажение фактологии и хронологии истории.

А второй из способов фальсификации истории — это выдумывание, начиная от события, до замены концепции оценки событий.

Так и в Беларуси: то ищут корни своей исторической (?) государственности в Полоцком княжестве, то в Речи Посполитой, то — ВКЛ (Великое княжество Литовское), а теперь — БНР (Белорусская Народная республика).

В России примерно в 21-м году ХХ века просто появилась новая история, обрезавшая многовековую хронологию событий.

Поэтому стоит более подробно остановиться на сути 2-го приоритета обобщённых средств управления, поскольку искажение истории — это один из главных приёмов информационной войны.

См. видео:https://ok.ru/video/67686731746277-0

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ — ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛЮБОГО ЯВЛЕНИЯ

«Почаще оглядывайся на зады, чтобы избежать в будущем знатных ошибок» (Козьма Прутков).

2-й приоритет, хронологический или исторический — управление будущим производится на основе фальсификации истории прошлого, либо на основе восстановления исторической канвы прошлого.

«Кто контролирует настоящее — контролирует прошлое, а кто контролирует прошлое — тот всевластен над будущим» — эти слова принадлежат Джорджу Оруэллу.

Именно поэтому каждая новая власть переписывает историю. Ведь как только вы переписали прошлое, будущее будет в точности таким, какое представление общества о прошлом.



Если вы сформировали дружбу между двумя народами в прошлом, то и в будущем между этими народами будет дружба. Сформировали вражду — будет вражда.

Хронологический приоритет предназначен для исторического обоснования любого нужного явления. Сегодня это — «Мы всегда пили», «Веселие на Руси есть питие», «Славяне не умели управлять, поэтому пригласили на царство варягов» и т.д. Другими словами история — это политика, обращённая в прошлое.



А что мы знаем о своём прошлом?

«Дикие племена славян-язычников не имели ни городов, ни письменности, и только с приходом христианства стали цивилизованными».

А кто может сказать, какой сейчас год по славянскому летоисчислению? 7526-й. Отменил этот календарь Пётр I в 1700-м году.



И вот интересный момент: такой объёмный и изменяющийся массив информации предполагает письменное хранение, так как помнить его в течение тысяч лет невозможно. Т.е., можно предположить, что у нас 7526 лет назад была письменность, а не Кирилл и Мефодий нам, дикарям, её подарили.



И если мы возьмём древнеславянскую азбуку, в которой каждая буква имела свой образ, например Азъ — «я», Буки — «буквы, письмен», Веди (веде) — «ведать» и т.д., то мы получим послание наших предков из глубины веков:

Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо — укъ фъретъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти!

Что на современном языке означает:

Я знаю буквы: Письмо — это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям — постигайте мироздание! Несите слово убежденно — Знание — дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!

И сравните с сегодняшним А, Б, В, Г, Д…



Также мало, кто знает, что в 1987-м году на территории Южного Урала был обнаружен древний город-обсерватория Аркаим, который датируется III—II тысячелетием до н.э.



Почему эта информация не афишируется? Потому что, если мы будем знать о своём Великом прошлом, у нас не будет права влачить жалкое существование в настоящем.



Ещё одним примером фальсификации истории является создание пугала «сталинизм» и, связанные с ним, так называемые массовые репрессии (отмечаем День Победы, но при этом с помпой проводим политику десоветизации, воздвигаем Стену Скорби (а вернее — лицемерия) — об этом читайте наши статьи:http://inance.ru/2017/11/stena-skorbi-01/, http://inance.ru/2017/12/stena-skorbi-02/, http://inance.ru/2017/12/stena-skorbi-03/).

ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ?

Приведём некоторые высказывания учёных, их точку зрения на историческое прошлое наших двух стран.

Доктор философских наук, профессор Иван Иванович Антонович (Беларусь)поднял проблему различий в трактовках белорусской истории, отметил пограничность Беларуси, которая находится на краю великого славянского разлома на Запад и Восток, мультирелигиозный и многонациональный состав населения.



При этом, по его мнению, белорусская государственность сформировалась в лоне русской государственной традиции, национальная религия белорусов — православие, принятое во времена Киевской Руси, «государства-праматери».



Древнерусская, русско-имперская, советская, союзная белорусско-российская традиции — это и есть традиции белорусской государственности.



В своём выступлении И.И. Антонович раскритиковал попытки отдельных историков подменить изучение белорусской государственности низкокачественной публицистикой, глорифицировать (по-русски — возвеличить — примечание ИАЦ) литовско-польский период белорусской истории и очернять русско-имперский.

«О последних десятилетиях существования Речи Посполитой можно говорить как о геноциде становящегося белорусского этноса. Движение белорусских православных масс к Просвещению, а через него к национальному самосознанию началось после присоединения белорусских территорий к России», — убеждён профессор.

Зато есть другая точка зрения.

В своём выступлении директор Института истории НАН РБ Вячеслав Викторович Данилович затронул проблему изучения белорусской государственности.



Он отметил, что белорусская государственность имела как историческую форму (Киевская Русь, Полоцкое и Туровское княжества, Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское, Речь Посполитая, Российская Империя), в рамках которой шло формирование белорусского народа, так и национальную (государственность титульной нации), куда он включил БНР, ССРБ, ЛитБел, БССР и Республику Беларусь.

И.И. Антонович, более прав, когда говорит, что

«белорусская государственность сформировалась в лоне русской государственной традиции, национальная религия белорусов — православие, принятое во времена Киевской Руси, «государства-праматери».

Древнерусская, русско-имперская, советская, союзная белорусско-российская традиции — это и есть традиции белорусской государственности». Если бы сохранилась первая Речь Посполитая и ВКЛ, никаких шансов на появление белорусской республики не появилось бы. Да и белорусской нации.



И явно привирает тот, кто говорит, что у белорусов нет национальной идеи. Она есть, она сформулирована в гимне БССР:

«Мы беларусы, з братняю Руссю разам шукалі к шчасцю дарог. У бітвах за долю, у бітвах за волю мы здабылі з ёй сцяг перамог».

В.В. Данилович, витийствуя насчёт исторической и национальной формах белорусской государственности, просто занимается наукообразным словоблудием, которое по своей сути имеет антирусскую направленность.



А в итоге — и антибелорусскую, поскольку у белорусов два пути: быть с русскими и быть белорусами, имея свою государственность, или повернуться в сторону Речи Посполитой (неважно какой, первой, второй, третьей) и всё потерять. Что происходит с белорусами, живущими в нынешней Польше? А они исчезают, то есть полонизируются.

Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Александр Дмитриевич Гронский затронул вопрос о модернизации белорусской истории и рассказал о курьёзах с этим связанных.

«В книге «Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы» сказано: «Корни белорусской нации простираются в глубокую древность. Белорусы принадлежат к древним народам Европы».



Какая глубокая древность может быть у нации, если концепция наций появилась после Французской революции?



Но в книге, где рассказывается про исторический путь белорусской нации и государства, вслед за упоминанием белорусов как «древнего народа Европы» сказано, что «первые люди на современной территории нашей страны появились приблизительно 100 тысяч лет назад. Это были неандертальцы…».



Получается, что неандертальцы и есть начало белорусской нации и государства? Или всё же не стоит говорить о глубокой древности корней белорусской нации?



Интересную информацию можно почерпнуть из учебника по истории туризма. В параграфе «Возникновение туристского движения в Беларуси» можно узнать, что «отряды кривичей в составе дружин киевских князей ходили на Царьград».



Хождение дружин на Царьград, получается, и есть отправная точка возникновения туристского движения в Беларуси.



Сразу становится понятно, почему туристы из бывших республик СССР так ведут себя на курортах Турции — генетическая память о начале туристического движения», — сказал А.Д. Гронский.

И вот противоположные точки зрения.

Декан историко-филологического факультета Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова Владимир Васильевич Борисенко остановился на проблеме восприятия трёх разделов Речи Посполитой в российской, польской и белорусской историографиях.



Он отметил существенную разницу в оценке данного исторического события учёными трёх стран. В ходе своего выступления В.В. Борисенко, сославшись на белорусских историков, заявил, что многие жители России бежали в Речь Посполитую в поисках свободы от притеснений.

Ему оппонировал эксперт Фонда «Народная дипломатия» Кирилл Юрьевич Аверьянов-Минский, который напомнил об обратном движении — эмиграции образованных русских людей из польского государства в Россию, приведя в качестве примера Симеона Полоцкого.

Как видно, сколько учёных, столько и мнений, при этом у большинства — отсутствие понимания нашего исторического прошлого с точки зрения приоритетов обобщённых средств управления, а потому и сильны в Беларуси позиции отрицания совместного прошлого наших двух стран, потому сильны позиции так называемой мягкой «белорусизации».

Неслучайно либеральная оппозионная пресса разразилась громкими публикациями. Так, на сайте «Белорусский партизан» вышла статья под названием «В Москве современную белорусскую историю назвали «фальсификатом» и предложили нам в национальные герои Муравьёва-вешателя» (https://belaruspartisan.by/politic/418639/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com).



Но зато празднуем 100-летие БНР, так как всё настойчивее националисты стали определять вектор развития общества, а их установки всё глубже проникают в государственную идеологию.

Позиции националистов в сфере культуры и образования на протяжении последних лет постоянно усиливались.



Началась кампания за расширение сферы использования белорусского языка, закончившаяся полным уничтожением русскоязычной топонимики: теперь все указатели на белорусских улицах и трассах содержат надписи на «мове», дублированные на латинице (а в некоторых местах и на китайском).



Власти начали уделять всё больше внимания развитию национальной культуры, что подозрительным образом напоминало происходившее на Украине с её «Днями вышиванки».



На полках белорусских магазинов появлялось всё больше товаров с национальной символикой — в основном литовской и коллаборационистской.



Тех, кто выступал против этих процессов, со временем начали преследовать — сначала в административном, а потом и в уголовном порядке. Белорусский лидер всё чаще говорил о необходимости максимальной поддержки «мовы», что, стоит отметить, несколько контрастировало с его прежними заявлениями о бедности белорусского языка.

В такой обстановке закономерно изменилось и отношение официального Минска к исторической роли БНР. Если раньше она оценивалась скептически, то теперь её объявили одним из этапов становления современной белорусской государственности.

Произошедшее 25 марта 2018 года в Минске по сути обозначило кардинальное изменение отношений правящего режима и сторонников националистических движений.



Власть предложила радикалам, и в первую очередь националистам, новый пакт: мы полностью легализуем вашу активность, а вы переходите от противостояния с государством к сотрудничеству с ним.



Контуры будущей постлукашенковской Беларуси просматриваются всё отчетливее, и эта картина не даёт поводов для оптимизма.

ЗАЧЕМ В БЕЛАРУСИ ИЗВРАЩАЮТ ИСТОРИЮ?

Причина данного уродливого явления лежит на поверхности. Этим политическим и лженаучным кругам не по нраву русское происхождение белорусов. Они хотят скрыть, особенно от молодёжи, тот факт, что белорусы — народ русского корня (слова Максима Богдановича), и идут ради этого на любые подлоги.



В своей борьбе против общерусской природы белорусского народа фальсификаторы отечественной истории сфабриковали миф о «белорусской» шляхте.



Цель этой фальсификации заключается в том, чтобы путём подтасовки фактов из истории Беларуси заменить исторически реальную польскую шляхту некой «белорусской» шляхтой и тем самым противопоставить белорусов и русских по культурно-цивилизационным и мировоззренческим признакам и, в частности, представить польские восстания в конце XVIII века и в XIX веке в качестве «белорусского» национального движения (читайте нашу статью — http://inance.ru/2017/11/kostyushko/).

«Тадеуш Костюшко и польская шляхта: невыученные уроки истории» http://inance.ru/2017/11/kostyushko/

Зачем так грубо искажается история Беларуси? Затем, чтобы разрушить цивилизационное единство белорусского и русского народов, лишить белорусов их общерусской корневой основы, навязать белорусам антирусские взгляды на нашу общерусскую историю и тем самым осуществить деисторизацию белорусского национального самосознания, перевести его на позицию антиисторических измышлений.

Фальсификации истории Беларуси преследуют цель лишить белорусов настоящего и будущего.



Белорусский народ, лишённый своей подлинной истории, станет удобным материалом для политических манипуляций и осуществления антирусских и антибелорусских замыслов в современном мире.



Именно подобные искажения отечественной истории характерны при оценке польского восстания 1863 года, когда польская шляхта и её лидеры представляются в качестве «белорусского» явления (читайте нашу статью — http://inance.ru/2018/03/vosstanie-kalinovskogo/).

Другой пример. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил в поддержку школьного учебника, обосновывающего тысячелетнюю историю белорусского государства (об этом читайте нашу статью — http://inance.ru/2017/03/istoriya-belarusi/).

Зачем сегодня белорусам ВКЛ (Великое княжество Литовское) — это вполне понятно: чтобы обосновать нынешнюю государственность с 1991 года Беларуси как якобы возвращение к сегодняшнему состоянию самостоятельного государства, что имеет традицию в 1200 лет со времён самостоятельного Полоцкого государства и потом ВКЛ.

Продолжается в Беларуси процесс фальсификации истории Великой Отечественной войны.



Открыто выходят и распространяются вот такие вот одиозные издания (В 2014 году, в дни празднования очередной годовщины Великой Победы, в белорусском журнале «Архе» (Arche), который позиционирует себя как научный, научно-популярный, общественно-политический и литературно-художественный, издаваемый с 1998 года ежемесячно, на интернет-сайте издания разместили интервью Людмилы Яненко у шеф-редактора «Архе» кандидата исторических наук Алеся Пашкевича «История войны написана сталинскими идеологами и дает упрощённые ответы на сложные вопросы», опубликованное ранее в «Беларусском журнале» (http://journalby.com/news/gistoryya-vayny-napisana-stalinskimi-ideolagami-i-dae-sproshchanyya-adkazy-na-skladanyya). Журнал «Arche» имеет государственную регистрацию и распространяется по подписке во всех отделениях «Белпочты» и в книжных магазинах Беларуси), на стенах домов и автобусных остановках — нарисованные чёрной краской надписи НАЦИ и свастика, в школах между собой сходятся в драках группировки молодёжи НАЦИ и АНТИФА, в школьных учебниках очень часто белорусы видят термин «Вторая мировая война» вместо термина «Великая Отечественная война».

Такое было и на Украине. Там начиналось тоже всё со школьных учебников, с переписывания истории Великой Отечественной войны, с возвеличивания героев УПА, УНА-УНСО, бандеровцев, подмены понятия «Великая Отечественная война» на термин «Вторая мировая война» — а закончилось распадом украинского государства, приходом к власти националистов, приравниванием советского строя к гитлеровскому нацизму. Никто этому тогда в начале не придал значения, а зря.

Поэтому нельзя молчать и смотреть на всё сквозь пальцы, потому и озаботились учёные двух стран о необходимости правильной трактовки исторического прошлого.



Да, есть разные мнения, но если эти вопросы не выносить в публичную плоскость, то коллективный Запад навяжет Беларуси свою точку зрения в рамках идеологии Западной цивилизации.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На современном этапе процесс фальсификации истории имеет свои особенности. Так, воздействие осуществляется массированным способом и обладает явно целенаправленным характером.



Наиболее опасные для государств фальшивки имеют солидные источники финансирования и издаются огромными тиражами (при поддержке Запада). К ним, в частности, можно отнести работы Резуна, писавшего под псевдонимом «Суворов», а также Фоменко.



Помимо этого, на сегодняшний день самым главным источником распространения статей о фальсификации истории является Интернет. Доступ к нему имеется практически у каждого человека, что и способствует осуществлению массового создания фальшивок.

Порой в плену фальсификации истории находятся и некоторые российские, а также белорусские историки. Они принимают антисоветские или западнические теории.



Для подтверждения этого можно вспомнить один из российских школьных учебников истории, в котором были высказаны утверждения о том, что поворотным пунктом Второй мировой войны является сражение американской армии с японской при атолле Мидуэй, а не Сталинградская битва.

К чему приводят атаки фальсификаторов? Они направлены на приучение русских людей: великороссов и белорусов к мысли о том, что у них нет общего славного и великого прошлого, а достижениями предков не стоит гордиться.



От родной истории отвращается молодое поколение. И такая работа имеет свои удручающие результаты. Ведь в подавляющем своём большинстве современная молодёжь не интересуется историей.



Таким способом у России и Беларуси пытаются уничтожить прошлое и стереть из памяти былую державу — СССР. И в этом кроется большая опасность для наших стран. Ведь при отрыве народа от своих культурных и духовных корней он просто погибает.

Предлагаем Вашему вниманию видео:

http://rideo.tv/video/39608/